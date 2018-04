Kinderfest in der Neumarkter Jurahalle

DTürkisch-Islamische Gemeinde lädt wieder zu internationaler Feier ein - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Unter dem Motto "Unsere gemeinsame Zukunft sind die Kinder" steigt am Sonntag, 22. April, das 16. Internationale Neumarkter Kinderfest (nisan bayrami) in der kleinen Jurahalle in Neumarkt.

Wie hier 2017 werden auch am kommenden Wochenende wieder verschiedenster Kinder(-gruppen) Lieder, Gedichte, Tänze und Spiele aus aller Welt zeigen. © Archivfoto: Etzold



Zu der Veranstaltung mit jährlich rund 1000 Besuchern lädt die Türkisch-Islamische Gemeinde Neumarkt (Ditib) ein.

Ab 13 Uhr gibt es diverse Aufführungen verschiedener Kindergruppen: Gedichte, Musik, Tanz und Spiele für Kinder aus aller Herren Ländern werden gezeigt.

Der 23. April ist in der Türkei ein offizieller Feiertag für die Kinder, der 1920 von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk eingeführt wurde. Er soll Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern fördern und weil es sich hierzulande an einem Sonntag besser feiert als am Montag, wurde der Feiertag eben vorgezogen.

