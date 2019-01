Kindergarten-Anmeldung in Neumarkt nur noch im Internet

Stadt führt ein zentrales Verfahren für alle Einrichtungen ein — Vom 15. Januar bis zum 28. Februar - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Anmeldung für die Kindergärten und Kindertagesstätten in der Stadt Neumarkt haben sich geändert. Für das kommende Kinderbetreuungsjahr 2019/2020 geht es nur über das Internet.

Im Moment bieten die jeweiligen Träger "Tage der offenen Tür" an, bei dem Eltern die Einrichtungen besichtigen und kennenlernen können. Anschließend haben die Eltern vom 15. Januar bis 28. Februar 2019 dann Gelegenheit, ihre Kinder anzumelden. Aber nicht bei den Kindergärten selbst, sondern auf der Internetseite www.buergerserviceportal.de/bayern/neumarktopf .

Das neue Anmeldeverfahren soll dazu führen, dass die vorhandenen Plätze optimal vergeben und besser genutzt werden können. Doch auch für die Eltern seien die Vorteile vielfältig, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neumarkt. Sie müssen nur einmal eine Anmeldung ausfüllen. Dabei können sie die gewünschten Einrichtungen favorisieren.

Weniger Stress für Eltern

Durch die Online-Anmeldung seien die Eltern nicht mehr auf die Öffnungszeiten der Kindergärten und Kindertagesstätten angewiesen und müssen dort auch nicht mehr persönlich erscheinen. Dies bedeute einen wesentlich stressfreieren Anmeldevorgang für die Eltern.

Neben der Möglichkeit, sein Kind online anzumelden, gibt es auf der Plattform www.buergerserviceportal.de/bayern/neumarktopf auch viele Informationen rund um die unterschiedlichen Betreuungseinrichtungen mit ihren Besonderheiten.

Wenn die Eltern ihr Kind angemeldet und die gewünschten Einrichtungen ausgewählt haben, können sie sich mit der einmaligen Online-Eingabe der erforderlichen Daten für ihr Kind bis 28. Februar 2019 vormerken lassen.

Per E-Mail informiert

Die Zuteilung auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt dann anschließend nach den Vergabekriterien der jeweiligen Einrichtung zum Stichtag. In einem ersten Vergabezeitraum von 1. März bis 10. April teilen die Einrichtungen die Plätze zu. Danach werden die Eltern mit einer E-Mail informiert.

Zeit bis Anfang Mai

Bis zum 3. Mai 2019 haben die Eltern dann Zeit, ihre Bestätigung über die Platzannahme an die Einrichtung oder an die Verwaltung zurückzumelden. Danach folgen die Vertragsunterzeichnung und das Erstgespräch in der ausgewählten Betreuungseinrichtung.

nn