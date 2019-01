Kindergärten öffnen ihre Pforten

NEUMARKT - NEUMARKT — Die Neumarkter Kindergärten und Krippen laden Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, zu Tagen der offenen Tür ein, an denen die Einrichtungen besichtigt werden können.

Sogar an die Zahnpflege wird auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt Neumarkt gedacht. Foto: Foto: Monika Skolimowska



Mütter und Väter sollten beachten: Ab dem kommenden Kindergartenjahr ändern sich die Anmeldemodalitäten der Stadt Neumarkt. Eltern können ihre Kinder vom 15. Januar bis zum 28. Februar 2019 hier anmelden: https://www.buergerserviceportal.de/bayern/neumarktopf.

Im Donauer Kinderhaus — Träger ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neumarkt — in Woffenbach, Johann-Donauer-Straße 4, besteht am Dienstag, 8. Januar, von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen. Die maximalen Öffnungszeiten der Gruppen sind von 7 bis 17 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb dieser Öffnungszeiten, die passenden Zeiten zu buchen. Ein Mittagessen kann auf Wunsch in allen Gruppen der Einrichtung zugebucht werden. Wer an dem Tag des offenen Nachmittags verhindert ist, kann unter= (0 91 81) 90 51 78 oder info@donauer-kinderhaus.de einen Termin ausmachen. Infos gibt es auch unter www.donauer-kinderhaus.de, www.kita-bayern.de/nm/krippe-donauer, www.kita-bayern.de/nm/hort-heubruecke.de und www.kita-bayern.de/nm/heubruecke-neumarkt.de.

Im evangelischen Kindergarten Wilhelm Löhe Haus in der Seelstraße 13 findet der Tag der offenen Tür am Donnerstag, 10. Januar, von 14 bis 17 Uhr statt. Bei Verhinderung melden sich interessierte Eltern unter= (0 91 81) 4 23 25. Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind von 7.30 bis 16.30 Uhr.

Im katholischen Kindergarten "Zu unserer lieben Frau", Saarlandstraße 13, findet am Freitag, 11. Januar, von 15 bis 17 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Die maximale Betreuungszeit der Einrichtung ist von 7 bis 16 Uhr. Für Eltern, die längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen möchten, bietet die Einrichtung im Anschluss eine Betreuungsmöglichkeit über Tagesmütter der gfi Regensburg an. In der Kleinkindgruppe können für September 2019 Kinder aufgenommen werden, die zwischen dem 1. Oktober 2016 und dem 30. September 2017 geboren sind. Jüngere Kinder können nicht aufgenommen werden. In den Kindergartengruppen ausschließlich Kinder, die spätestens am 30. September 2016 drei Jahre alt sind. Informationen unter www.hofkirche.de.

Im Kindergarten St. Walburga in Holzheim, Sandstraße 1a, findet am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 12 Uhr der Tag der offenen Tür statt.

Im Kindergarten St. Franziskus ist der Tag der offenen Tür am 11. Januar von 15.30 bis 17.30 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen können sich Eltern über die Einrichtung informieren.

Der katholische Kindergarten St. Pius veranstaltet den Tag der offenen Tür am Dienstag, 8. Januar, von 16 bis 18 Uhr. Es werden die Räume mit vielfältigen Spielmaterialien zum Ausprobieren und zur Ansicht geöffnet. Das Personal und der Elternbeirat stehen zum Gespräch und zur Information bereit.

Am 18. Januar findet von 14 bis 17 Uhr im Kindergarten St. Martin in Pölling, Glückstraße 14, der Tag der offenen Tür statt. Eltern haben die Möglichkeit, mit ihrer Familie den Kindergarten zu besichtigen und sich über das pädagogische Angebot zu informieren.

Der katholische Kindergarten St. Helena ist ein eingruppiger Kindergarten mit einer verlängerten Vormittagsgruppe. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr, Montag und Donnerstag von 7.30 bis 15 Uhr. Die Kinder werden von zwei pädagogischen Fachkräften und einer Praktikantin betreut. Dienstags wird von 13 bis 15 Uhr Vorschule angeboten. Im Herbst 2019 wird allerdings kein Platz frei sein, so dass Anmeldungen nicht möglich sind.

Am Samstag, 19. Januar, findet im Kindergarten St. Willibald, Kindergartenstraße 8,= (0 91 81) 95 00, der Tag des offenen Vormittags statt. Von 10 bis 12 Uhr können sich Eltern über die pädagogische Arbeit der Einrichtung informieren und den Kindergarten mit ihrer Familie besichtigen. Bei Fragen steht ihnen das Personal gerne zur Verfügung.

Am Sonntag, 13. Januar, besteht im Rot-Kreuz Kindergarten in der Kohlenbrunnermühle für alle Interessierten die Möglichkeit, von 14.30 bis 17 Uhr die Einrichtung zu besichtigen. Die maximalen Öffnungszeiten der Gruppen sind: Vormittagsgruppe von 7 bis 14 Uhr, verlängerte Gruppen von 7 bis 14.30 Uhr (auch mit Mittagessen buchbar), Ganztagsgruppe mit warmen Mittagessen von 7 bis 16.30 Uhr. Es ist auch möglich, innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Betreuungszeiten zu buchen.

Im Haus der kleinen Füße in Pölling, Pfarrei St. Martin, Lilienstraße 3, stehen am Freitag, 18. Januar, von 14 bis 17 Uhr die Türen offen. Das Team informiert über die pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe und steht für Fragen zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr. Informationen unter www.pfarrei-poelling.de.

Die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth, Eichendorffstraße 21, öffnet am Samstag, 12. Januar, von 13 bis 16 Uhr ihre Türen. Interessierte Eltern können sich für die Einrichtung auf der Internetseite der Stadt Neumarkt (www.neumarkt.de/de/buerger/familie-kinder-jugend-senioren- menschen-mit-behinderung/kinderbetreuung.html) für das Kindergarten- und Krippenjahr 2019/2020 registrieren.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 19. Januar, von 10 bis 13 Uhr im integrativen Kindergarten Pusteblume, Zimmererstraße 63, statt. Der Kindergarten verfügt über 18 Plätze, davon sind fünf Plätze mit erhöhtem Förderbedarf vorgesehen.

In der Kinderarche in der Saarlandstraße 29 werden 15 Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren betreut. Eine Erzieherin, eine Mitarbeiterin und die Eltern teilen sich die Betreuung der Kinder. Die Elternmitarbeit wird mit sieben Euro pro Stunde vergütet. Die Öffnungszeiten sind von 7 bis 13.15 Uhr, dienstags bis 14 Uhr. Einen Tag der offenen Tür gibt es nicht. Wer die Einrichtung besichtigen will, wendet sich unter= (0 91 81) 4 22 76 an Ute Böhm.

In der Kinderkrippe Villa Kunterbunt findet der Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Januar, von 13 bis 17 Uhr statt.

Für den Kindergarten St. Marien findet der Tag des offenen Nachmittags am Donnerstag, 17. Januar, von 15 bis 17 Uhr statt, für die Krippe am Dienstag, 15. Januar, ebenfalls von 15 bis 17 Uhr.

