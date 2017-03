Kinosäle geräumt: Alarm schreckt Gäste im Neuen Markt auf

NEUMARKT - Ein Fehlalarm schreckte am Freitagabend die Mitarbeiter und Besucher des Neuen Marktes auf.

Die Gäste mussten die Kinosäle verlassen. Es war aber nur ein Fehlalarm. © Edgar Pfrogner



Eigentlich hatten sich die Besucher des Cineplex-Kinos und des Hillside-Restaurants auf einen ruhigen und entspannten Abend gefreut. Doch während sie es sich gerade im Kinosaal gemütlich gemacht hatten oder schon mitten ins Filmgeschehen eingetaucht waren, ertönte auf einmal gegen kurz vor 23 Uhr lauter Alarm.

Einige hielten es wohl anfangs noch für Werbung oder Teil des Action-Streifens auf der Leinwand, doch schnell wurde klar, dass das real war und alle aufgefordert wurden, das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. So bewegten sich alle Besucher des Neuen Marktes schnellstmöglich nach draußen in die Kälte, um vor den Eingang zu warten, wo schon die Polizei und kurz darauf die Feuerwehr eintrafen, um das Gebäude zu kontrollieren.

Nach etwa 25 Minuten kam dann die Entwarnung — es habe sich um einen "Systemfehler" gehandelt, hieß es — und es konnten alle wieder zurück. Daraufhin waren die Mitarbeiter des Cineplex emsig damit beschäftigt, den Kinobetrieb wieder zum Laufen zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Filme an der richtigen Stelle fortgesetzt werden konnten. Die meisten Besucher nahmen es mit Humor und scherzten schon kurz darauf gut gelaunt über den Vorfall.

