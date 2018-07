Kiosk-Gutscheine für Klassenbeste am Ostendorfer

Ostendorfer-Gymnasium zeichnete Schüler aus — Sieben Lehrkräfte nahmen schweren Herzens Abschied

NEUMARKT - Ferienlust und Abschiedsschmerz: Die Abschlussfeier des Ostendorfer-Gymnasiums war ein Wechselbad der Gefühle. Die größte Überraschung war noch ganz frisch: Studiendirektor Stefan Bartmann wechselt in die Schulleitung des Goethe-Gymnasiums Regensburg.

OG-Schulleiterin Ulrike Severa (rechts) und die drei Schülersprecher präsentieren stolz die Klassenbesten und diejenigen Gymnasiasten, die sich im abgelaufenen Schuljahr in besonderer Weise um die Schulgemeinschaft verdient gemacht haben. Foto: Foto: Nicolas Damm



Bartmann war vor viereinhalb Jahren von der Deutschen Schule in Madrid ans OG gekommen und hier ein Mitarbeiter im Direktorat. Weitere Lehrerinnen und Lehrer wurden, zum Teil mit Tränen und Umarmungen, von der Schulfamilie verabschiedet: Caroline Ferstl, Jutta Jennermann, Hildegard Lenz, Judith Hofmeister, Monika Schnuchel und Alexander Schlaht gehen in den Ruhestand oder wechseln an andere Schulen. Auch sechs Referendaren und dem Satellitenseminar sagten die Schülersprecher Lea Hierl, Daisy Miranda und Louis Lang mit Sonnenblumen "Adieu".

Schulleiterin Ulrike Severa bat zu Beginn der morgendlichen Feierstunde in der Pausenhalle die jeweiligen Klassenbesten auf die Bühne. Statt der obligatorischen Büchergutscheine gab es in diesem Jahr zum Applaus der Mitschüler Gutscheine für den Pausenkiosk.

Ein Jahr "mit vielen Höhepunkten und wenigen Tälern" liege hinter dem Ostendorfer, sagte Severa und machte vor der Bestenehrung auch jenen Schülern Mut, die das Klassenziel heuer nicht erreicht haben.

Als sportlichste Klasse wurde die Klasse 9s ausgezeichnet. Ein Hoch gab es auch auf Tom Fischer, der deutsche Jugendmeister im Gewichtheben wurde mit der "Blauen Hantel am Band" geschmückt. Laura Ziervogel erhielt einen Buchpreis von der Krankenhaushilfe. Lob und Kiosk-Gutscheine bekamen auch die Unesco-Gruppe, die 21-köpfige Erste-Hilfe-Gruppe, die beiden Streitschlichterinnen, Bühne und Beleuchtung, die Tutoren der fünften Klassen und die Band.

Nicht vergessen im Ehrungsreigen wurden die beiden Schulsekretärinnen, die Bibliothekarin, Hausmeister Stefan Keller und sein Team, die Schülersprecher sowie die Schulleitung mit Ulrike Severa, Armin Schidlo, Stefan Bartmann und Holger Sixt.

Die Klassenbesten 2017/18: Paula Auhuber (Klasse 5gm1), Nicola Bär (5gm2), Magdalena Olbrich (5gm3), Charlotte Söhnlein (5gm4), Lisa Niebler (6A), Lilli Schwartz (6B), Nele Kostka (6gm1), Konstantin Klin (6gm2), Sophie Mickisch (7A), Theresa Schiller (7gm1), Julius Böhm (7gm2), Eva Walter (8gm1), Franziska Beie (8gm2), Elisa Winkler (8gm3), Julia Thomas (8gm4), Anin Ebus (9m), Emma Menzel (9s), Annika Feierler (9w), Lisa Musiol (9wm), Laura Ziervogel (10m), Lea Lang (10ms), Sarah Lehmeier (10s), Tim Söllner und Sebastian Geitner (10w1), Sophia Heinloth (10w2), Franziska Seitz, Martin Scharold, Katharina Schuster, Paula Berdrow, Johanna Frank, Sandra Mehling (Q11).

