Kirchentag rund um "Luther mit Leib und Seele"

Evangelisches Dekanat lädt am 24. und 25. Juni in die Jurahallen ein — Wolfgang Huber hält die Predigt - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen verfasst. Sein mutiges Aufstehen gegen die Obrigkeit imponiert Kindern im Religionsunterricht ebenso wie Erwachsenen, weiß Dekanin Christiane Murner. Auch Diakon Klaus Eifler findet Luthers Art, sich auseinanderzusetzen mit sich und Gott, nachvollziehbar und berührend. Im großen Luther-Jubiläumsjahr steht der Kirchentag des Evangelischen Dekanats unter dem Titel "Luther – Leben mit Leib und Seele".

Luther schaut zu: Dekanin Christiane Murner, Ruth Bernreiter und Pfarrer Klaus Eyselein (v.li.) mit dem PLakat zum Dekanatskirchentag. © F.: Magdalena Kayser



Luther schaut zu: Dekanin Christiane Murner, Ruth Bernreiter und Pfarrer Klaus Eyselein (v.li.) mit dem PLakat zum Dekanatskirchentag. Foto: F.: Magdalena Kayser



Am 24. und 25. Juni feiern die Gemeinden des Dekanats in den Neumarkter Jurahallen mit Gottesdiensten und Workshops und einem bunten Rahmenprogramm. Am Sonntag wird der frühere Bischof Wolfgang Huber im Gottesdienst um 10 Uhr predigen.

"Leib und Seele" heißt das Motto, und so ist der Auftakt in "Luthers Biergarten" angesetzt am Samstag, 24. Juni. ab 19.,30 Uhr mit Brotzeit, Musik von der Pfarrer-Band "Church Pistols"und immer wieder ein paar kurzen Impulsen von verschiedenen Menschen zu Luther-Worten, darunter auch der katholische Dekan Richard Distler.

Wichtig ist Murner das Miteinander, in der Ökumene und auch mit kirchendistanzierten Menschen. Nach den Gottesdiensten am Sonntag — um 10 Uhr ist parallel zu Hubers Predigt Kinderkirche ind er Kleinen Jurahalle – präsentieren sich ab 11.30 Uhr die Einrichtungen des Dekanats und der Diakonie auf dem "Markt der Möglichkeiten".

Parallel dazu, so Jugendreferentin Ruth Bernreiter, ist im G 6 ein Workshop "Luther rockt" mit dem Liedermacher Addi Manseicher, der mit den Teilnehmern Musik macht, Texte und Melodien schreibt (bis 17 Uhr).

Um 12.30 Uhr feiern die drei Trucks von "Wort-Transport" ihre Premiere in Neumarkt, erläutert der Pyrbaumer Pfarrer Klaus Eyselein: Eins der Fahrzeuge beherbergt eine AUsstellung, ein weiteres ist eine Bühne für Musik und Schauspiel, und ein weiterer hat ein breites Kreativ-Angebot an Bord. Unter anderem ist eine historische Druckerpresse zu erleben, ein Geruchs-Memory, ein biblisches Geo-Caching und ein Brettspiel zu Luther. An einer Wand können Gäste ihre eigenen Thesen formulieren mit ihren Forderungen an Kirche, Politik und Gesellschaft.

Am Kirchentag können alle elf Gemeinden zusammensein, sagt Pfarre Eyselein. Alle drei Jahre gibt es diese Veranstaltung, immer im Wechsel zwishcen Neumarkt und einer der umliegenden Gemeinden. Ihm ist wichtig, dass Luther einer war, der gelebt hat, das Leben als Geschenk und Fülle begriffen hat — daher soll auch beim Kirchentag nicht nur über geredet, sondern auch gefeiert werden, gemeinsam am Tisch mit Brotzeit und Gesprächen über Inhalte, "etwas, das man mitnehmen kann".

Rockgottesdienst zum Schluss

Um 17 Uhr beschließt Murner am Sonntag das Treffen, aber der phonstarke Ausklang folgt danach: beim ökumenischen Rockgottesdienst in der Kleinen Jurahalle mit 3 Times Twisted aus dem Raum Freystadt und Sulzkirchen, davor spielt noch die Schulband des Ostendorfer Gymnasiums, "Friday Afternoon".

Für Dekanin Murner ist es der erste Dekanatskirchentag, dieses Format hat sie bisher noch nicht selbst mitgestaltet. Sie sieht Luther vor allem als Team-Player, daher stellt sie die Gemeinschaft am Kirchentag in den Fokus.

MAGDALENA KAYSER