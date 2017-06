Kirwa Pilsach: Seit Monaten werden Volkstänze geübt

Kirwa in Pilsach: Baum wird heuer zum zehnten Mal ausgetanzt — "Klostergold" und "Die Lederhosen" spielen auf

PILSACH - Jedes Jahr dick angestrichen ist im Kalender der Gemeinde Pilsach die "St.-Peter-und-Paul-Kirchweih": Heuer wird vom 1. bis 3. Juli wieder ordentlich gefeiert und einiges geboten.

Die Musik hat auf der Pilsacher Kirchweih einen besonders hohen Stellenwert. Mit der Tanzaufführung feiern die Kirwaleut’ heuer sogar Jubiläum. © Foto: Krauß



Los geht es an dem Wochenende mit dem traditionellen Kirwabaum-Aufstellen am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr beim Gasthof Siegert.

Dabei werden die Männer aus der Gemeinde gemeinsam die Muskeln spielen lassen, um den Baum in die Höhe zu hieven. Abends spielt dann die Band "Klostergold" aus Seligenporten im Pilsacher Partyzelt: Die fünf Vollblutmusiker sind in Pilsach nicht nur bekannt und berüchtigt, sondern auch überaus beliebt.

Schließlich haben sie schon mehrfach die Kirchweih gerockt. Das Repertoire der Band ist vielseitig und mitreißend, so dass Jung und Alt keine Schwierigkeiten haben dürften, um schnellstens in Partystimmung zu kommen.

Auch sonst haben sich die Organisatoren mächtig ins Zeug gelegt, um ein unterhaltsames Programm auf die Beine zu stellen. Ein weiterer Höhepunkt darin: Beim traditionellen Kirwabaum-Austanzen, das heuer zum zehnten Mal stattfindet, treten am Sonntag ab 16 Uhr elf Paare gegeneinander an, um das jährliche Oberkirwapaar auszutanzen. Welche Tänze und Plattler präsentiert werden, bleibt noch ein Geheimnis. Nur so viel sei verraten: Es wird bereits seit Monaten fleißig geprobt.

Im Anschluss an das Austanzen beginnt gleich die nächste Party: "Schei Wampad Schlampad" sind wieder mit von der Partie und werden für einen zünftigen bayerischen Abend bei bester Stimmung sorgen. Den krönenden Abschluss gibt’s am Montag mit einer Premiere: "Die Lederhosen" spielen zum ersten Mal in Pilsach auf.

Die Band ist mittlerweile vor allem in Mittelfranken bekannt, wo sie regelmäßig mit Volksmusik, Schlagern, Rockklassikern und aktuellen Charthits für stimmungsvolle Partys sorgt.

Natürlich darf am letzten Pilsacher Kirchweihtag auch die traditionelle Kirwabaum-Verlosung nicht fehlen. Es winken wieder attraktive Preise.

MARIA KRAUSS