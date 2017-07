Kish huldigt Legenden des Rock

"Classic Rock Tribute Open Air" in Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG - Ein Classic Rock Tribute Open Air geht am Samstag, 8. Juli, vor dem neuen Kish hinter dem Sportheim des Henger SV, Centrum 22, in Postbauer-Heng über die Bühne.

Die Band Shine on spielt am 8. Juli beim Classic Rock Tribute Open Air beim KiSH in Postbauer-Heng Stücke der legendären Formation Pink Floyd. © Foto: Shine on/Rosalind Wagner/oh



Los geht es um 18.30 Uhr mit der Band The Roxxtones, die Stücke von den Rolling Stones zum Besten geben. Die Story of Rock’n’Roll wäre unvollkommen ohne die Rolling Stones, der größten und dienstältesten Rockband aller Zeiten. Viele Musiker und Bands versuchen, die Songs und den Stil der Stones eins zu eins umzusetzen, doch Kenner der Szene wissen genau, dass dies fast unmöglich ist.

Die Roxxtones gehen bewusst einen anderen Weg. Die vierköpfige Band aus Nürnberg hat sich mit Haut und Haaren den legendären Musikern aus England verschrieben. Sie bleibt dabei selbst authentisch, kopiert nicht, sondern gibt dem Sound der Kultband eine eigene lebendige und rockige Note. Roxxtones präsentieren die Songs der Stones mit viel Herzblut und verstehen es, den besonderen Geist und die einzigartige Stimmung dieser Band aufzugreifen. Diverse handverlesene Songs von CCR, den Doors, Santana, den Hollies, der Spencer Davis Group und anderen hat die Band ebenfalls im Repertoire, so dass nicht nur Liebhaber der Rolling Stones auf ihre Kosten kommen.

Mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang geht es ohne Schnörkel richtig zur Sache. Bereits mit dem ersten Gitarrenriff wird der Funke in das Publikum getragen und in der Folge ein musikalisches Feuerwerk entfacht. In jedem Fall ein mitreißendes Live-Erlebnis mit hohem Suchtpotenzial und eine große gemeinsame Party.

Um 21 Uhr folgt der Auftritt von Shine On, die Pink Floyd huldigen. Klassiker von Deep Purple bringen ab 22.30 Uhr More Black auf die Bühne. Ein Doppelkonzert der Extraklasse! Es bringt die Vibes und das Feeling der klassischen Rockära von Pink Floyd und Deep Purple in die Gegenwart. In der Band Shine On spielen höchstkarätige, preisgekrönte Musiker, die mit internationalen Größen im Rock, Pop und Jazz gespielt haben, zum Beispiel Ian Paice, Jon Lord, Clark Terry, Nazareth, Al Bano & Romina Power, Roberto Blanco, Barry White, Karel Gott und vielen anderen.

ZKartenvorverkauf: Blickpunkt Augenoptik Postbauer-Heng und online bei frankentipps.de. Reservierung: = (0 91 88) 33 21.

