KJR garantiert Sommer voller Spaß und Erlebnisse

Kreisjugendring präsentiert sein Freizeitprogramm 2018 — Sprachreise nach England und Freizeit in Kroatien - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das neue Freizeitprogrammheft 2018 des Kreisjugendrings Neumarkt ist da. Auch in diesem Jahr werden viele attraktive Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche angeboten. Herausgegeben vom Kreisjugendring, dem Landkreis Neumarkt und den Jugendverbänden im Landkreis Neumarkt enthält es zahlreiche interessante Angebote aus den Bereichen Bildung, Kultur, Kunst, Abenteuer, Erlebnis und Freizeit.

Der Kreisjugder und Jugendlichendring Neumarkt bietet auch in diesem Jahr wieder viele attraktive Freizeitaktivitäten für Kine an. Das Programmheft liegt in Kürze in Schulen, Banken, Büchereien und sozialen Einrichtungen aus. © Foto: KJR Neumarkt



Es ist wieder eine ganz besondere Mischung geworden, dadurch kann für jeden Jugendlichen etwas Interessantes angeboten werden. Den sportlich und kreativ Interessierten also genauso, wie denen, die sich gerne in der Natur und am Strand aufhalten oder ihre Medien- und Sprachkenntnisse aufbessern wollen.

Ein Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr im Bereich der interkulturellen Bildung und außerschulischen Bildungsarbeit. Im Rahmen der Jahresaktion des KJRs für 2018 wird bei den angebotenen Aktionen der Fokus thematisch immer wieder auf das Thema Europa gelenkt werden, weshalb vor allem die Auslandsfahrten und Jugendbegegnungen wieder aufgenommen und erweitert wurden.

Das Highlight, die Sprachreise nach Cranbrook in England, hat sich mit seiner Dauer über zwei Wochen bewährt und wird in gleicher Weise wieder angeboten. So wird den Jugendlichen ermöglicht, erlernte und erweiterte Sprachfähigkeiten im Kontakt mit Jugendlichen aus aller Welt direkt vor Ort auszuprobieren.

Neu in diesem Jahr ist die Jugendfreizeit der Evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Neumarkt, die die Jugendlichen nach Kroatien mit Ausflug auf die Insel Cres führen wird. Einen weiteren Höhepunkt bildet der dreitägige Städte-Trip nach Straßburg in den Herbstferien mit Besuch des Europäischen Parlamentes.

Der Landkreis Neumarkt wurde in das Förderprogramm "MINT-Netz Bayern" der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen.

Im Rahmen des Programms soll bei Kindern und Jugendlichen ein nachhaltiges Interesse an unterschiedlichsten Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gefördert werden. Auch bei Angeboten des KJRs finden sich Themen aus den MINT-Bereichen, für deren Inhalte der Blick bei den Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise sowohl spielerisch als auch im aktiven Tun geschärft wird.

49 Stunden draußen

Auch bietet der KJR wieder viele Projekte an, an denen Jugendliche mit und ohne Behinderung teilnehmen können. Unterstützt wird das Team des KJR durch das Fachpersonal von Regens Wagner. Ein weiterer Schwerpunkt 2018 ist auf Grund der gestiegenen Nachfrage wieder die Weiterqualifizierung von haupt- und ehrenamtlich Engagierten in der Jugendarbeit. Mit der neu konzipierten Jugendleiterausbildung (Juleica) werden diese auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet.

Weitere Angebote sind das Medienprojekt "Mein Handy und ich", ein Erste-Hilfe-Kurs, der Mountainbikekurs und der Entdecker-Kurs "49 Stunden draußen" in den Pfingstferien. Der Ferienpass wird ab Mitte Mai erhältlich sein.

In den Sommerferien locken neben der Sprachreise nach England und der Jugendfreizeit nach Koatien auch ein Kinderzeltlager der Pfarrjugend von St. Johannes Neumarkt auf dem Zeltplatz in Parsberg, der Sommercampus für Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit und ohne Behinderung, die 22. Tour des Spielmobil durch die Gemeinden, die Surffreizeit am Altmühlsee und die Fahrt in den Freizeitpark Rust.

Das KJR-Freizeitprogrammheft wird zurzeit in allen Filialen der Sparkassen, Raiffeisenbanken, in den Schulen, Büchereien und sozialen Einrichtungen im Landkreis Neumarkt verteilt und kann dort mitgenommen werden.

Weitere Auskünfte gibt es im Kreisjugendbüro Neumarkt, Dr.-Grundler-Straße 9 in Neumarkt, Telefon (0 91 81) 4 70-3 10, oder info@kjr-neumarkt.de. Hier geht es zur Homepage des KJR Neumarkt.

