KK-Verpackungen bündelt Aktivitäten in Freystadt

Auf eigenem Grundstück baut Firmengründer Kayhan Koc eine eigene Halle - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Seit 2011 ist die Firma KK-Verpackungen um Inhaber Kayhan Koc im Freystädter Gewerbegebiet Rettelloh in einer angemieteten Halle ansässig; Das wird nun anders, Koc baut eine eigene Halle für sein Unternehmen.

Der erste Spatenstich für die eigene Halle von Kayhan Koc ist getan. Foto: Anne Schöll



Der Firmengründer hat von der Stadt ein 16000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, auf dem der Spatenstich für den neuen Firmensitz „Am Rettelloh 20“ stattgefunden hat. Im ersten Bauabschnitt wird zunächst bis Mai kommenden Jahres eine 5000 Quadratmeter messende Lagerhalle mit Büroräumen gebaut.

Das Areal ist so dimensioniert, dass in einem zweiten Bauabschnitt eine Erweiterung möglich ist, erklärte der Bauherr, der bisher an drei Standorten 27 Arbeiter und Angestellte beschäftigt. In Freystadt wird der bisherige Internethandel mit Verpackungsmaterial ausgebaut.