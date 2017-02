"Klafünf" in Berchinger Kulturfabrik

Die Formation fliegt am 25. Februar zum Mond - vor 40 Minuten

BERCHING - Die Formation "Klafünf" präsentiert ihr Programm "Fly me to the moon" am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Kulturfabrik Berching.

Mit ihrem Programm „Fly me to the moon“ gastiert die Formation „Klafünf“ am Samstag in der Kulturfabrik Berching. © Foto: privat



Mit ihrem Programm „Fly me to the moon“ gastiert die Formation „Klafünf“ am Samstag in der Kulturfabrik Berching. Foto: Foto: privat



Klafünf ist eine Weiterentwicklung des Klaviers und wird von fünf Musikern gespielt: Es besteht aus Klarinette und Saxofon (Leo Gmelch), Schlagzeug (Daniel Winter), Bass (Max Gmelch), Tasten (Michael Dorner) und sieht auch mit einer Geige einfach unglaublich gut aus (Franziska Rummel).

Von Evergreens bis Rock und Pop, von Klassik über Klassiker bis hin zu Selbstkomponiertem bietet Klafünf alles, was das Musikherz begehrt. Egal ob tanzbare Stücke aus den verschiedensten Stilrichtungen, ob angenehme Hintergrundmusik bei Veranstaltungen oder internationale Unterhaltungsmusik, Klafünf hat immer das richtige Repertoire.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Hörakustik Ölscher, Pettenkoferplatz 15, Berching, Telefon (0 84 62) 94 24 32. Weitere Informationen zur Kulturfarbik gibt es hier.

nn