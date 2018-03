Klassiker und Musicals beim Benefizkonzert in Berching

Sulztalorchester spielt am Ostermontag für die Bolivienhilfe - vor 1 Stunde

BERCHING - Die Bolivienhilfe konnte auch in diesem Jahr wieder das Sulztalorchester für ein Benefizkonzert am Ostermontag, 2. April, in der Europahalle in Berching gewinnen. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Auch in diesem Jahr erwartet die Zuhörer wieder ein begeisterndes Programm. © kaa/Foto: Rudi Ochsenkühn



Auch in diesem Jahr erwartet die Zuhörer wieder ein begeisterndes Programm. Foto: kaa/Foto: Rudi Ochsenkühn



Neben dem Sulztalorchester wird auch das Vorstufenorchester unter der bewährten Leitung von Sven Weichhahn zu hören sein. Das Frühjahrskonzert des Symphonischen Blasorchesters steht unter dem Motto „Best of Musical“. Zu hören gibt es „Schauriges“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“, Klassiker von Abba und Queen, energiegeladene Stücke aus „Rocky“ und ergreifende Melodien aus „Der Glöckner von Notre Dame“.

Der Eintritt ist wie immer frei, jedoch werden Spenden erbeten, die zu gleichen Teilen der Bolivienhilfe und der Nachwuchsarbeit des Musikvereins Mühlhausen-Sulzbürg zugute kommen. Mit kulinarischen Spezialitäten sorgen Mitglieder der Bolivienhilfe für das leibliche Wohl der Gäste.

Anton Karg