Kleid und Prolog sitzen: Breitenbrunns Weihnachtsmarkt kann beginnen

Christkind Zuzanna Grzegorcyk kann die Eröffnung am Samstag kaum mehr erwarten - vor 55 Minuten

BREITENBRUNN - Am Samstag und Sonntag, 9./10. Dezember, erwartet auf dem Marktplatz in Breitenbrunn der Weihnachtsmarkt die Besucher. Natürlich kommt auch das Christkind zu Besuch – in Person der 13-jährigen Zuzanna Grzegorczyk.

Zuzanna „Susi“ Grzegorczyk freut sich auf ihre Auftritte als Christkind in Breitenbrunn. Foto: Werner Sturm



"Vor drei Jahren war ich schon als Engel mit dem Christkind unterwegs. Seitdem habe ich mir immer gewünscht, einmal selbst in diese Rolle schlüpfen zu dürfen", erzählt die aufgeweckte Siebtklässlerin, die die Mittelschule in Dietfurt besucht und von Freunden nur Susi genannt wird.

Goldenes Buch wird gut behütet

Das goldene Buch mit dem traditionellen Prolog besitzt sie schon. Und sie kann es kaum erwarten, bis sie am Samstag, um 19 Uhr nach der Vorabendmesse den Menschen zurufen kann: "Ich wünsche Euch den Segen vom göttlichen Kind, dass zu Weihnachten Euch Frieden und Freude bringt."

Susi freut sich außerdem auf die vielen strahlenden Kinderaugen, wenn sie in ihrem festlichen Gewand auf dem Weihnachtsmarkt erscheint. Was die Kinder nicht sehen: Das ganz in Weiß und Silber gehaltene Kleid des Christkinds hat Mutter Anna mit Nadel und Faden der Größe ihrer Tochter angepasst.

Engel sind mit dabei

Bei der Eröffnung hat das Christkind heuer Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) und die drei Engel Theresa Lang aus Matzlsberg, Nora Habermann aus Langenried und Anna Härtl aus Kemnathen dabei. An insgesamt 15 festlich geschmückten Buden bieten Vereine und Gruppen ihre Sachen an.

Am Eröffnungsabend wird neben dem Christkind auch Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) ein Grußwort sprechen und die Blaskapelle weihnachtliche Weisen spielen. Danach ist Zeit für einen stimmungsvollen Bummel durch die Budenstadt.

Am Sonntag wird um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt mit festlicher Musik von der Blaskapelle und der Jugendblaskapelle sowie mit dem Prolog des Christkinds und mit Grußworten vom Bürgermeister fortgesetzt. Um 15 Uhr ist ein Auftritt der Mädchen und Buben des Breitenbrunner Kindergartens Sankt Marien angedacht.

Eine halbe Stunde später sind die Grundschüler an der Reihe, die ebenfalls Weihnachtslieder singen werden. Gemeinsam mit den Gästen heißt es dann: Warten auf den Nikolaus. Er kommt gegen 16 Uhr, um die Kinder zu beschenken.

Um 16.30 Uhr stimmt der Männerchor des Gesangvereins am Sonntag auf Weihnachten ein und um 17 Uhr singt der gemischte Chor weihnachtliche Lieder.

Es folgt gegen 18 Uhr die Verlosung zur Weihnachtsaktion der Betriebe und Geschäfte. Danach klingt der Markt aus.

WERNER STURM