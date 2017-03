Klein und gesellig: Post SV Neumarkt blickt aufs Sportjahr

NEUMARKT - Obwohl er seit August 2015 kein eigenes Vereinsheim mehr hat, gibt es ihn noch: den Post SV. Die Mitglieder haben sich zur Jahresversammlung im ASV-Sportzentrum getroffen. Höhepunkt war die Proklamation des neuen Schützenkönigs.

Johann Baumgärtner (Mitte) ist neuer Schützenkönig, sein Ritter zur Rechten ist Georg Baumgärtner, Ritter zur Linken Siegfried Walbert. © Foto: Siegfried Mandel



Dem 1. Schützenmeister Georg Baumgärtner war es vorbehalten, diesen und seine beide Ritter bekanntzugeben und als erster Glückwünsche auszusprechen. Johann Baumgärtner löst die bisherige Königin Alexandra Baumgärtner ab. Ihm zur Seite stehen fortan Georg Baumgärtner als Ritter zur Rechten und Siegfried Walbert als Ritter zur Linken.

In seinem Sportbericht sprach der Schützenmeister entsprechende Meisterschaften an. Schützenbruder Thomas Häring kam in den Bereichen Armbrust 10 m, Zimmerstutzen Seniorenklasse und KK 100 m bei der Gaumeisterschaft sowie Armbrust 10 m in der Bezirksmeisterschaft und Luftgewehr Stadtmeisterschaft jeweils auf den ersten Platz.

Bei den Rundenwettkämpfen 2016 kam die 1. Mannschaft Armbrust 10 m auf Platz 2; LG 10 m auf Platz 1 mit der zweiten Mannschaft und bei der LP 10 m im Bereich der Gauliga auf Platz 6 (geschossen für SG 1433er Neumarkt). Insgesamt nahmen zwölf Schützen, zwei weniger als 2015, bei den Wettkämpfen teil. Vorsitzende Helene Schmid sprach in ihrem Jahresbericht noch einmal die Höhepunkte des abgelaufenen Jahres an. "Obwohl wir ein kleiner Verein mit 101 Mitgliedern sind, lieben wir die Geselligkeit."

Dazu gehören neben dem Schießsport und dem wöchentlichen Frühschoppen die Turnstunden, die Herren- und Damengymnastiktreffen sowie das Basketballspiel in der Turnhalle des Ostendorfer Gymnasiums.

Für 2017 beginnen derzeit die ersten Planungen zur Jubiläumsfeier "50 Jahre Postsportverein e. V. Neumarkt". Dazu soll im Oktober eine würdige Feier stattfinden.

Bevor dem Antrag stattgegeben wurde, das langjährige Mitglied Martin Schmid zum Ehrenvorsitzenden zu benennen, konnten noch fünf Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden.

Die Vereinsnadel in Gold bekam Johann Stiegler für 35 Jahre Zugehörigkeit. Die bronzene Vereinsnadel bekamen Stefanie und Alexandra Altmann (jeweils 15 Jahre).

Eine besondere Auszeichnung erhielten Hans Baumgärtner und Manfred Seitz vom Bayerischen Schützenbund. Sie sind dem Verein bereits seit 40 Jahren treu.

