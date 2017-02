Kleine Dose bringt 20-Jährigen in große Schwierigkeiten

Polizei fand bei dem Neumarkter eine geringe Menge Amphetamin und Ecstasy — Volles Geständnis zahlte sich aus - vor 32 Minuten

NEUMARKT - Einsichtig, eloquent und sympathisch: Der junge Mann, der gestern auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nahm, wollte so gar nicht zu seinem Strafregister passen. Am Ende der Verhandlung kam eine 300 Euro teure Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln hinzu.

Unter anderem eine halbe Ecstasy-Pille wurde bei dem Angeklagten gefunden. Foto: dpa



Die Jugendgerichtshilfe stellte dem 20-jährigen Handwerkslehrling ein gutes Zeugnis aus, Staatsanwalt Zuber war ebenso wohlwollend, und Jugendrichter Danny Schaller gab nach der Verkündigung des Strafmaßes lächelnd zu: „Ich hätte nicht erwartet, dass Sie noch die Kurve kriegen würden.“

Denn bei der Polizei und in den folgenden sechs Monaten bis zur Verhandlung hatte der Neumarkter abgestritten, dass er die Dose mit den Drogen, die im Juli 2016 bei ihm gefunden wurden, bewusst an sich genommen habe. Auf einem Festival am Tag davor habe er sich die Dose von einer Bekannten aufdrängen lassen, gab der 20-Jährige nun gestern zu. „Ich hatte am nächsten Tag eine Prüfung und am Morgen auch noch verschlafen. Da habe ich einfach verschwitzt, sie so schnell wie möglich wegzuwerfen.“

Die Dose hatte der junge Mann noch bei sich, als er nach der Berufsschule im Wasag-Park von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Diese fanden in der Büchse 1,12 Gramm Amphetamin und eine halbe Ecstacy-Tablette. Dass er den Drogenbesitz abstritt, sei ein „Schutzreflex“ gewesen, sagte Verteidiger Thorsten Hönnscheidt, aber auch eine „Torheit“.

Der Angeklagte hatte sich nach einer schwierigen, familiären Phase – aus dieser Zeit stammen vier Einträge ins Strafregister – eigentlich wieder gefangen und sich den Ruf eines netten, zuverlässigen und stets hilfsbereiten Azubis erarbeitet. Deshalb gab sich der Staatsanwalt mit 300 Euro in Raten zufrieden, die der 20-Jährige laut Richter Schallers Urteil der CAH zahlen muss. Ein paar mahnende Worte gab es als Zugabe. „Es wird nicht wieder vorkommen“, versprach der hoffentlich Geläuterte.

nd