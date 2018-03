Kleine Ölsbacher Champs trumpften ganz groß auf

SCO Power Fit veranstaltete 24. Oberölsbacher Champion-Cup

BERG/UNTERÖLSBACH - Eine wahre Medaillenflut haben sich die Kraftsportler vom SCO Power Fit beschert. Beim 24. Oberölsbacher Champion-Cup im Bankdrücken zeigten vor allem Anja Schreiner, Annette Reif und Sonja Walter, aus welchem Holz sie geschnitzt sind.

Anja Schreiner war mit 45,8 Kilogramm Körpergewicht die leichteste Teilnehmerin, knackte aber einen neuen Cup-Rekord. Foto: Foto: Fügl



Bei den männlichen Senioren vertraten Mark Boronkai, Josef Seitz und Rainer Schötz die Farben des SCO. In der Altersklasse über 60 Jahre drückte Boronkai 180 Kilogramm und wurde mit neuer persönlicher Bestleistung souveräner Sieger.

Beeindruckend ebenso die Souveränität von Josef Seitz, dem sportlichen Leiter der Sparte, ließ er doch mit 147,5 Kilo ebenso keine Zweifel an der Bestwertung aufkommen.

Klassensieg für Schötz

Schließlich Altmeister Rainer Schötz: Er trat in der Klasse bis 83 Kilo über 70 Jahre an und hörte erst bei 135 Kilogramm auf. Allerdings mit der Gewissheit, dass er überlegen für den SCO den Klassensieg einfahren konnte.

In der männlichen Jugend- und Juniorensparte traten vier SCOler an die Hantel. Zum ersten Mal dabei der 14-jährige Oliver Ehrnsperger (Klasse bis 59 Kilo). Nach 55 Kilo scheiterte er knapp an den geforderten 60, konnte sich aber trotzdem Platz 2 sichern.

Bei den Junioren bis 74 kg Körpergewicht begaben sich Silas Krejci, Maximilian Geitner und Maximilian Braun in die Runde. Krejci zeigte drei saubere Versuche bis 130 kg (neue persönliche Bestleistung) und belegte den 2. Platz. Bronze gab es für Maximilian Geitner, der 125 Kilo packte, in Versuch drei an 130 scheiterte. Maximilian Braun machte in der 93 Kilo-Klasse kurzen Prozess. Seine 190 Kilogramm auf der Stange bescherten ihm ungefährdet den Gesamtsieg und dazu den neuen Cup-Rekord.

Bei den Männern steigerte sich Thomas Lehmeier (bis 93 Kilo) zu neuer persönlicher Bestleistung. Gültige 170 Kilo bescherten ihm Gold.

Zuletzt die Amazonen: Annette Reif, Anja Schreiner und Sofia Walter traten stark motiviert an. Annette Reif steigerte sich in der AK I (über 40 Jahre) auf 75 Kilo und holte sich somit den ersten Titel.

Sofia Walter trat bei den Juniorinnen an. Sie drückte mit 90,5 Kilo einen neuen bayerischen sowie Cup-Rekord und gewann ungefährdet diese Klasse.

Starkes Leichtgewicht

Und schließlich Anja Schreiner, die sich von Wettkampf zu Wettkampf steigert. Dieses Mal gab es, bei einem Körpergewicht von 45,8 kg, wieder neue Rekorde. Leistungen von 85, 90 und 95 Kilogramm waren für alle beeindruckend. Die Bewertung war ebenso eindeutig: Platz 1, neuer Cup-Rekord und letztlich 130 Relativpunkte waren die beste Gesamtwertung aller Frauen.

Und bei den Männern: Hier drückte die Tageshöchstlast mit 307,5 Kilogramm Robert Kretschmar vom Verein "Kraftsport Lauter". Im Rahmen der Mannschaftsbewertungen wurde der große Wanderpokal an das Team des PSV Sonneberg überreicht. Bei gleicher Punktzahl verzichtete der Veranstalter SCO Power Fit zu Gunsten der Gäste aus Thüringen auf diese Trophäe.

fueg