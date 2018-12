Kleine Schwester als Weihnachtsgeschenk

Julia wurde als viertes Kind einer syrischen Familie an Heiligabend im Klinikum geboren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Julia heißt das "Christkindl", das an Heiligabend im Neumarkter Klinikum zur Welt gekommen ist.

Eingepackt in eine weiße Decke und rosa Strampler hält „Christkindl“ Julia Dyab ein Nickerchen. Die große Schwester Sedra freut sich sehr. © Foto: André De Geare



Das mit 2505 Gramm und 47 Zentimetern eher zierliche Mädchen wurde um 2.32 Uhr geboren. Die Geburt verlief ohne Probleme. Julia ist das vierte Kind der syrischen Familie Dyab aus Lauterhofen. Mama Yasmin, Papa Feras und vor allem Sedra, die 14-jährige Schwester, freuen sich sehr.

"Wir haben zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk bekommen", sagt Sedra. Die Familie ist zwar muslimischen Glaubens, ist sich der Bedeutung des Weihnachtsfestes in Deutschland aber durchaus bewusst.

Christkinder gibt es in Bayern gar nicht so selten: Am 24. Dezember 2017 kamen im Freistaat insgesamt 225 Kinder zur Welt.

ca