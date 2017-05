Kleiner Hinweis: Landebahn ist kein Parkplatz

NEUMARKT - Frühjahrsputz und Vatertag bei der Flugsportvereinigung Neumarkt: Nachdem im Frühjahr die Motorsegler gewartet und vom Prüfer turnusgemäß untersucht worden waren, nutzten die Aktiven der Flugsportvereinigung Neumarkt das langanhaltende Aprilwetter, um die Außenanlagen in einen perfekten Zustand zu versetzen.

Die Flugsportvereinigung Neumarkt nutzte das perfekte Flugwetter für Vatertagsausflüge mit einigen Gästen. © Foto: privat



So wurden das Towergebäude und die Hallen gereinigt, das wuchernde Gras an den Rollbahnen entfernt und die Landebahnmarkierungen frisch gestrichen, so dass diese nun für anfliegende Piloten schon von Weitem gut zu sehen sind.

Das traumhafte Wetter am 25. Mai war demzufolge eine schöne Belohnung für die Mühen und so konnten die Motorsegler vom Typ "Falke SF 25" etliche "Vatertagsausflüge" mit Rundfluggästen aus der näheren Umgebung sowie einem Besucher aus Australien durchführen. Von benachbarten Vereinen trafen auch ein paar Maschinen ein. Der Wirt vom "Casino 2000", Gerd Witte, hat den Grill angeheizt und sorgte fürs leibliche Wohl.

Die Flugsportvereinigung Neumarkt konnte in diesem Jahr bereits Gastpiloten aus Österreich und Frankreich begrüßen. Als Ansprechpartner und Flugleiter für weiter anreisende Piloten stellen sich auch außerhalb der offiziellen Dienstzeiten meist Elmar Götz und Max Boegl zur Verfügung.

Aus aktuellem Anlass bitten die Neumarkter Flieger darum, die Landebahn und den direkt angrenzenden Grünstreifen nicht zum Fahrradfahren, Spazierengehen oder als Parkplatz zu benutzen. Es findet gelegentlich auch während der Woche Flugbetrieb statt.

Im Landeanflug befindliche Flugzeuge, die sich mit 100 bis 130 Stundenkilometern annähern, sind nicht zu hören und am Nachmittag wegen der tief stehenden Sonne auch kaum zu sehen.

Segelflugzeuge, die mangels Thermik in Neumarkt zwischenlanden müssen, können bei einer Spannweite von teils über 20 Metern zudem weder ausweichen noch durchstarten.

Für Interessierte und auswärtige Piloten hat der Verein seine Webseite www.flugsport-neumarkt.de aktualisiert, die nun nicht nur aktuelle Infos zum Verein, sondern auch das Wetter vor Ort mittels zweier Webcams zeigt. Piloten der benachbarten Flugplätze Pilsach, Ottenberg, Forst und Günching sind in Neumarkt (internationale Flugplatzkennung "EDPO") von den Landegebühren befreit. nn