Kleines Kätzchen im eisigen Wald ausgesetzt

Das Tier war in einem Stoffbeutel an einen Baum gebunden worden - vor 1 Stunde

KÜMMERSBRUCK - Eine Spaziergängerin hat ein kleines Kätzchen gerettet: Es war an einem Waldweg in einem Stoffbeutel ausgsetzt worden.

Laut Polizei Amberg hatte am Samstag eine 52-jährige Spaziergängerin in einem einem Waldstück einen Stoffbeutel gefunden, welcher an einem Baum angebunden war. Darin befand sich ein junges Kätzchen, welches ausgesetzt wurde.

Die 52-Jährige nahm das etwa drei Monate alte Tier in ihre Obhut und brachte es in eine Tierarztpraxis, wo es versorgt wurde. Eine Rückfrage bei der Tierarztpraxis ergab, dass sich die kleine Katze mittlerweile in einem guten Zustand befinde und bald dem Tierheim übergeben werden kann.

Durch die Polizeiinspektion Amberg wurden Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.

Hinweise zu dem bislang unbekannten „Katzenaussetzer“ werden bei der PI Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 erbeten.

hoe