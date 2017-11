Klempner im Haus: Student zieht trotzdem einen durch

Die Arbeiter befanden sich in der Amberger Wohnung in einer Cannabiswolke - vor 55 Minuten

AMBERG - Eigentlich waren in der Amberger Wohnung nur zwei Wasserrohre defekt, doch am Ende musste die Polizei anrücken. Den Grund dafür lieferte ein 20-jähriger Student, der sich in den Kopf gesetzt hatte, währenddessen mit einer Wasserpfeife Cannabis zu konsumieren.

Die beiden Handwerker sollten in der Wohnung Reparaturarbeiten an zwei Wasserrohren durchführen. Währenddessen wollte der junge Bewohner, ein 20-jähriger Student, sich "gemütlich einen durchziehen", wie die Polizei berichtet. Nach dem Konsum von Cannabis mit einer Wasserpfeife standen die Klempner in einer Nebelwolke - der Student wollte aber trotzdem weiter rauchen.

Daraufhin unterbrachen die beiden Männer ihre Arbeit und alarmierten die Polizei. Die Ordnungshüter durchsuchten auch noch die Wohnung des 20-Jährigen und beschlagnahmten verschiedene "Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln" sowie ein Butterflymesser, dessen Besitz in Deutschland verboten ist.

