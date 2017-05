Klettersportlerin stürzt bei Nittendorf ab

30-Jährige verletzt sich schwer an Wirbelsäule und Kopf - vor 8 Minuten

NITTENDORF - Am Donnerstagabend ist eine Klettersportlerin am „Kletterblock“ in Schönhofen bei Nittendorf abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Sportklettern ist immer auch mit Risiken behaftet. Diese Foto zeigt den Hohenglücksteig bei Hirschbach. © oh



In den frühen Abendstunden des Donnerstag ist die erfahrene Klettersportlerin an der „Kletterblock“ genannten Felsformation aus noch nicht bekannter Ursache abgestürzt. Die 30-jährige Frau aus dem nordöstlichen Landkreis Regensburg erlitt dabei schwere Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen.

Sie wurde nach einer ersten notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Nach heutiger Erkenntnis besteht keine Lebensgefahr.



Der für Kletterunfälle spezialisierte Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen.

