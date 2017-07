Klimawandel: Lea Lukas erhält den Physik-Preis

OG-Schülerin für Seminararbeit mit Hans Riegel-Fachpreis ausgezeichnet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Einen besonderen Erfolg feierte die Ostendorfer-Abiturientin Lea Lukas mit ihrer W-Seminararbeit. Sie wurde für ihre herausragende Arbeit zum Thema "Wie erkläre ich Kindern den Klimawandel?" mit dem ersten Preis der Hans Riegel-Fachpreise in Physik ausgezeichnet. Den hat sie nun in Erlangen erhalten.

Lea Lukas (M.) mit Schulleiterin Ulrike Severa und dem betreuenden Lehrer Reinhard Seyler bei der Presiverleihung. © Foto: Reinhard Seyler/oh



Lea Lukas befasst sich mit dem Problem der Erderwärmung. Als Beispiele nennt sie das Hochwasser 2013 oder Waldbrände in Kanada. "Wie schwerwiegend das ist, welchen Einfluss dieses Thema haben kann, wollte ich einer Generation zeigen, die bisher wenig davon gehört hat, die aber gleichzeitig sehr viel verändern kann." Klimaveränderung treffe sowohl uns, aber vor allem auch künftige Generationen. Deshalb hält sie es für "wichtig, dass man bereits im Kindesalter auf diese Problematik hingewiesen wird."

"Wie erkläre ich Kindern den Klimawandel?" war daher das Thema für die W-Seminararbeit mit Leitfach Physik. Sie ging aus dem Seminar "Die Energiewende" unter der Leitung von Reinhard Seyler hervor. Als Zielgruppe wählte die Schülerin die dritte Klasse der Grund- und Mittelschule Deining.

Mit einem experimentellen Lernzirkel versuchte sie, den 25 Drittklässlern dieses Thema näher zu bringen. Ihre Versuche befassten sich mit dem natürlichen und menschengemachten Treibhauseffekt, dem Anstieg des Meeresspiegels, mit dem Abschmelzen der Gletscher und dem Thema Wärmedämmung. Tipps für den sparsamen Umgang mit Energie haben den Unterricht in allen Gesprächen begleitet.

Mit viel Begeisterung

Lea Lukas zu ihren Erfahrungen mit den Grundschülern: "Für mich war es erstaunlich zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Kreativität die Schüler bei der Sache waren und Vorschläge eingebracht haben." Das hat sie darin bestätigt, wie wichtig es ist, bereits Kinder für die Problematik zu sensibilisieren: "Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern." Gemäß dieses afrikanischen Sprichworts hat sie ihren Lernzirkel verfasst: die "kleinen Leute", also die Schüler der Klasse 3b der Grund- und Mittelschule Deining, haben ihr durch "viele kleine Dinge" gezeigt, dass sie schon viel Wissen über den klimatischen Zustand der Erde mitbringen. Eine von ihr beobachtete Reaktion eines Mädchens ist ein solches "kleines Ding" eines "kleinen Menschen" an einem "kleinen Ort": Sie setzte nämlich das Erlernte gleich um, indem sie das Licht ausmachte.

"Es bleibt zu hoffen, dass mit meinem Projekt in der Deininger Schule eine gewisse Sensibilisierung all der anwesenden ,kleinen Leute‘ erfolgte in Bezug auf das Thema Klimawandel", resümiert Lea Lukas. Es sei viel erreicht, wenn Kinder die Thematik mit offeneren Augen betrachten, um so gegebenenfalls "das Gesicht der Welt verändern" zu können.

Die Kinder hätten aber auch bewiesen, dass sie Vorstellungen und Ideen haben, die durch Menschenhand geschaffene Situation zu ändern – jeder für sich. Somit kann jedermann seinen Teil beitragen, sprich: Alle haben es in der Hand, das Klima zu retten. Ausschlaggebend wird aber sein, dass man gemeinsam handelt.

Lea Lukas macht in Deining die Drittklässler mit dem Phänomen Klimawandel vertraut: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“ war der Leitspruch. © F.:Reinhard Seyler



Als Klassengemeinschaft haben es die Kinder in Deining erfahren können. In einer Art Rollenspiel durften sie die Länder der Welt repräsentieren mit ihrem unterschiedlichen und meistens sehr bedenklichen Einfluss auf den Klimawandel. Übertragen auf die Klasse sollte das verdeutlichen, dass das Klima nur positiv verändert werden kann, wenn alle gemeinsam handeln. "Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b der Grund- und Mittelschule Deining scheinen dies in jedem Fall verstanden zu haben."

Gemeinsame Rettung

Die Abiturientin versucht in ihrer Arbeit, den Kindern die Augen zu öffnen, zu zeigen, dass der Klimawandel nicht aufzuhalten ist, wenn ausschließlich einzelne Personen dagegen vorgehen. Dazu sei das Problem zu groß und zu umfassend: "Wir müssen zusammenarbeiten, als Nation, aber auch mit allen anderen Nationen dieser Welt, um unseren Planeten gemeinsam zu retten."

Dafür gab es den Preis, den Lea Lukas an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erhielt. In Begleitung von Schulleiterin Ulrike Severa und dem betreuenden Lehrer Reinhard Seyler stellte Lea Lukas ihre Facharbeit dem Publikum vor.

Sie wurde mit ihrer Arbeit aus einem sehr großen Bewerberfeld von 200 Abiturientinnen und Abiturienten der Metropolregion Nürnberg als beste der eingereichten W-Seminararbeiten ausgewählt und mit dem ersten Preis im Fach Physik ausgezeichnet. Der jährlich vergebene Dr. Hans Riegel-Fachpreis ist mit 600 Euro für den ersten Preis dotiert. Zusätzlich gehen 250 Euro an Lea Lukas‘ Schule, das Ostendorfer-Gymnasium, wo es in die weitere Verbesserung der naturwissenschaftlichen Ausstattung investiert werden wird.

In ihrer Laudatio hob die japanische Astrophysikerin Prof. Dr. Sasaki Manami die besondere Leistung der Abiturientin hervor, die die Jury der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg überzeugt hat. Gerade die Vermittlung der wissenschaftlichen Ergebnisse rund um den Klimawandel nehme in unserer Welt eine enorm wichtige Rolle ein. Pikanterweise hatte US-Präsident Donald Trump wenige Tage vor der Preisverleihung in einer Rede öffentlich den Klimawandel geleugnet.