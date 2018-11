Klingende Reise mit der Musikkapelle Meckenhausen

NEUMARKT - Durch ein imaginäres großes Tor, dem von Kiew, wurden die Gäste musikalisch in den Reitstadel gebeten, zum Jahreskonzert der Meckenhausener Musikkapelle. Denn, sagte Tobias Thumann, Musik öffnet und verbindet – sie berührt.

Die musikalische Reise führt von der Ukraine nach Österreich. Hans Bernd Zimmermann umkreist in seinem Werk "Sissi – Empress of Austria". Anfangs erinnert das Stück an eine Schlittenfahrt, die zu einem Ball am Hofe Wiens führt. Sturmgetragen, nach einem Walzerabend, führt der Weg durch Waldlichtungen, durch die der Vollmond scheint. Düsterkeit befällt den Zuhörer, bevor die Freude wieder Platz greift.

Mitreißend und einfühlsam das von Gustav Holst geschriebene Stück "Second Suite in F – die zweite Suite in F". Die vier Sätze "March", "Song without words", "Song of the black-smith" und "Fantasia on the Dargason" setzten typisch britische Akzente. Anfangs von Leichtigkeit getragen, mit Anleihen an irischer Volksmusik, versetzte es die Zuhörer ins britische Empire.

Schön und widersprüchlich

Weiter ging es durch Europa mit dem Stück "Concertino" von Cecile Louise S. Chaminade nach Frankreich. Katrin Wittmann als Solistin an der Querflöte trug, wie Christina Dorner am Sopransaxophon im "Chanson pour Saxophone Soprano", aus dem Land der Liebe hervorragend vor.

Tobias Thumann bezeichnete es als "das Land, wo Schönes und Widersprüchliches aufeinandertreffen".

Nach der Pause ging es mit James Swearingens "In the Winter of 1730". Hier holte sich einst der weiße Mann das Land der amerikanischen Ureinwohner, teilweise in blutigen Auseinandersetzungen.

Unrühmlich auch das Thema von Thomas Doss "Of castles and Legends", das von einer weißen Jungfrau handelt, die sich auf der Flucht vor aufdringlichen Rittern vom Turm der Kugelsburg in den Tod stürzte.

Nach dem Stück Castellum, es spielt vor etwa 2000 Jahren, als in der Antike bereits harte Zeiten anbrachen, schließlich der Auftritt von Marcel Estermann. Gesanglich führte er auf das Meer mit der Gischt, die nahtlos in den blauen Horizont übergeht.

Im zweiten Auftritt Estermanns schließlich ein Schwenk in den Bereich der Filmmusik zu Elton Johns "Don‘t let the sun go down on me". Michael Dorner mit dem Stück The Ludlows von James Horner ergänzte am E-Piano den Abend. Am Ende der über zweistündigen musikalischen Reise eine Filmmelodie von Jakob de Haan. Aus La Storia wurden die Freunde konzertanter Blasmusik auf eine Reise genommen, in der neue Gedanken und Gefühle im Vordergrund standen.

"Musik geht oft nicht den Umweg über den Kopf, sondern geht direkt in den Bauch, ins Herz. Sie bewegt uns, sie unterhält uns, das heißt, sie sorgt für unseren seelischen Lebensunterhalt, sie gibt uns Halt. Und sie lädt ein zum Träumen", so Thumann weiter. Als Zugabe noch ein Feuerwerk: Der Salemoniamarsch von Kurt Gäble begleitete die Gäste aus dem Konzertsaal nach Hause.

