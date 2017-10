Klinikpläne für das Kago-Schloss liegen auf Eis

Eigentümer Todorovic lässt die Zukunft des bemerkenswerten Anwesens offen - vor 37 Minuten

POSTBAUER-HENG - Hängepartie in Sachen Kago-Schloss: Es gebe nichts Neues, erklärt Eigentümer Sveta Todorovic auf Nachfrage. Seine Pläne für eine Krebsklinik liegen offenbar auf Eis.

Bereits im September 2016 hatte der Münchener Immobilienhändler Sveta Todorovic die einem Loire-Schloss nachempfundene Residenz des pleite gegangenen Karl-Heinz Kago ersteigert. Für fünf Millionen Euro, die Hälfte des Verkehrswerts.

Im April dieses Jahres verkündete er bei einem sehr gut besuchten Tag der offenen Tür, dass er dort eine Fachklinik für Krebspatienten plant. Der Hauptkomplex soll demnach die Verwaltung, Arztbüros und den Empfangsbereich der Klinik beherbergen; für die Behandlung der Patienten sei ein Neubau mit rund 200 Betten neben dem Kago-Schloss geplant. Auf dem Nachbargrundstück, wo sich der Park und der Tiergarten befanden, sei ein Hotel beziehungsweise Gästehaus für die Angehörigen vorgesehen, hieß es damals.

Offen ist allerdings die Frage, ob Todorovic dieses Grundstück, das einen anderen Eigentümer hat, inzwischen gekauft hat. Auch andere Fragen, etwa nach seinem Zeitplan und der Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Postbauer-Heng lässt der Münchener Unternehmer unbeantwortet. Er verweist auf Nachfrage der Neumarkter Nachrichten auf einen Todesfall in seiner Familie und will sich melden, sobald es etwas Neues gibt.

