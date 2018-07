Klinikum Neumarkt stellt Notaufnahme neu auf

Notfallzentrum mit Chefarzt Dr. Harald Hennig — Facharztstandard rund um die Uhr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Klinikum Neumarkt gibt es ab sofort eine Abteilung Notfallzentrum. Neuer Chef ist Dr. Harald Hennig.

Landrat Willibald Gailler schüttelt dem frisch bestellten Chefarzt und Leiter des Notfallzentrums, Dr. Harald Hennig, die Hand. © Foto: Günter Distler



Bislang wurden die Patienten der Notaufnahme von drei fest zugeordneten Fachärzten sowie den bei Bedarf hinzugezogenen Ober- und Assistenzärzten der jeweiligen Fachrichtungen betreut. Es stellte sich heraus, dass das immer weiter steigende Aufkommen der Patienten eine noch schnellere kompetente Versorgung erforderlich macht. Wurden 2009 noch etwa 20 000 Patienten in der Notaufnahme erstversorgt, waren es im vergangenen Jahr bereits 30 000, eine Steigerung um 50 Prozent, darunter viele Patienten, die eigentlich bei einem Hausarzt besser aufgehoben gewesen wären. Aus diesem Grund haben sich die Krankenhausleitung und der Verwaltungsrat dazu entschlossen, eine chefärztlich geführte Abteilung Notfallzentrum zu gründen und Dr. Harald Hennig als Chefarzt bestellt.

Dr. Hennig wurde 1974 in Villingen-Schwenningen geboren. Nach einer Krankenpflegeausbildung absolvierte er sein Medizinstudium und die Facharztweiterbildung an der Universitätsklinik Freiburg. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und verfügt über die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin sowie interdisziplinäre klinische Notfallmedizin. Außerdem hat er den Postgraduierten-Studiengang Master of Medical Education (MME) an der Universität Bern erfolgreich belegt. Seit 2012 arbeitete er in den Niederlanden als Oberarzt in der interdisziplinären Notaufnahme der Universitätsklinik Leiden.

Ziel am Neumarkter Notfallzentrum ist es nun, mit einer erweiterten Besetzung von Fachärzten an sieben Tagen in der Woche Facharztstandard zu erreichen. Auf diese Weise sollen Patienten täglich besser identifiziert werden, die nicht stationär behandlungsbedürftig sind, sondern ambulant versorgt werden können. "Der Anteil an schweren Erkrankungen ist bei den Patienten, die in die Notaufnahme kommen, im Prinzip nicht gestiegen. Wir müssen professionell die Spreu vom Weizen trennen. Die Notaufnahme ist nicht der Hausarzt 24", verdeutlicht Dr. Thomas Ebersberger, leitender Oberarzt der Radiologie am Klinikum. Patientensicherheit, die Qualität der Behandlung sowie die Zufriedenheit der Patienten während des Aufenthaltes im Notfallzentrum haben für Dr. Hennig und Klinikumsvorstand Peter Weymeyr trotzdem oberste Priorität.

Breites Wissen

"Der Patient kommt ja nicht mit einer Diagnostik, sondern mit einem Beschwerdebild. Hinter Bauchschmerzen kann viel stecken", erklärt Dr. Hennig, warum man als Notfallmediziner über breites Wissen verfügen muss. Die Erfahrung zeige: "Die Behandlungsdauer des Patienten wird verkürzt, wenn er zuerst von einem Generalisten behandelt wird", so wie es an niederländischen Notfallzentren üblich, in deutschen Kliniken aber noch die Ausnahme sei. Hier entscheide bisher oft der Rettungsdienst, welche Fachrichtung für den Patienten zuständig sein soll.

Den Fokus will Dr. Hennig hierzu in die Einhaltung standardisierter Vorgehen sowie Behandlungspfade bei bestimmten Krankheitsbildern legen, insbesondere möchte er das sogenannte Manchester-Triage-System, ein standardisiertes Verfahren zur Ersteinschätzung der Behandlungspriorität einführen und zielgerichtet einsetzen. Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter sollen die Mitarbeiterzufriedenheit sichern und steigern.

Langfristig strebt er die Weiterbildungs-Befugnis in der ärztlichen Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung "klinische Akut- und Notfallmedizin" und eine Zertifizierung des Notfallzentrums an.

Landrat Willibald Gailler und Vorstand Peter Weymayr zeigten sich sehr erfreut über die Zusage Hennigs, den nunmehr 17. Chefarzt der Kliniken des Landkreises Neumarkt "Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit", so deren Resümee.

Dr. Hennig wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern seit zwei Wochen in Neumarkt und freut sich über den "herzlichen Empfang". Die Kinder müssten sich freilich noch an das bayerische Schulsystem gewöhnen. "Ich war auch schon wandern, die Region ist wirklich sehr schön", sagt der neue Chefarzt.

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail