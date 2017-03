Klosterbuch wird im Klostersaal in Neumarkt präsentiert

NEUMARKT - "Die Klöster, Stifte und Kollegien der Oberen Pfalz", lautet der Titel eines Sammelbandes, den die Herausgeber Tobias Appl und Manfred Knedlik am Montag, 27. März, um 19.30 Uhr im Klostersaal vorstellen.

Die Kapuzinerkirche vor dem Umbau zur evangelischen Christuskirche. © F.: oh



Die Beiträge von 27 Autoren behandeln darin jeweils besondere Aspekte in der Entwicklung der rund 30 Klöster. In Kastl, Reichenbach, Ensdorf, Michelfeld, Waldsassen, Walderbach und auch in Speinshart errichteten Benediktiner, Zisterzienser und Prämonstratenser zentrale Niederlassungen.

Im Spätmittelalter traten die Bettelorden in den Städten hinzu, die aber auch mit Konventen auf dem Land präsent wurden. Jesuiten, Franziskaner und Kapuziner folgten in der frühen Neuzeit. Diese Zentren des geistlichen Lebens waren zugleich oft Mittelpunkte wirtschaftlicher und politischer Macht, lokal und auch überregional bedeutende Orte der Wissenschafts- und Kulturpflege und der Bildung.

Grabungen in Neumarkt

Stadtarchivar Frank Präger hält einen Vortrag zur Geschichte des Neumarkter Kapuzinerklosters. Es folgen Ausführungen der Archäologin Daniela Rehberger zu den archäologischen Grabungen auf dem Klosterareal und der beiden Herausgeber, Bezirksheimatpfleger Tobias Appl und Historiker Manfred Knedlik, zum Buchprojekt und zur Klosterlandschaft der Oberen Pfalz.

