Klosterburg Kastl wird Polizei-Hochschule

Das ehemalige Ungarische Gymnasium bekommt eine neue Verwendung — Bezug für 2019 geplant - vor 49 Minuten

KASTL/MÜNCHEN - Die Klosterburg Kastl, die älteste (ehemalige) Benediktinerabtei des bayerischen Nordgaus, zuletzt genutzt als "Ungarisches Gymnasium" bekommt eine neue Verwendung. Ein großer Teil der Liegenschaft ist staatseigen und soll künftig vom Fachbereich Polizei der Hochschule für den öffentlichen Dienst (HföD) genutzt werden.

Die Klosterburg in Kastl wird wieder mit Leben erfüllt: Im einstigen Mädcheninternat sollen künftig Polizeianwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst ausgebildet werden. © Foto: Magdalena Kayser



Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages, dem auch der Schnaittenbacher SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl angehört, gab grünes Licht für die anstehenden Baumaßnahmen. Damit, so freut sich Strobl, werde Kastl Fachhochschulort und erfahre eine enorme Aufwertung.

Dies sind im Wesentlichen: Das Torwärtergebäude, das Unterkunftsgebäude im früheren Amtsgerichtsgefängnis (zuletzt Mädcheninternat), der ehemalige Schulerweiterungsbau und der Hauptbau der Klosterburg. Im Eigentum der Pfarrgemeinde Kastl verbleiben die ehemalige Klosterkirche und das Pfarrhaus mit Garten. Die Kirche und das Pfarrhaus, so MdL Strobl, müssen auch zukünftig für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Die Gesamtbaumaßnahme mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 37,4 Millionen Euro soll in zwei Teilbaumaßnahmen durchgeführt werden.

Gegenstand der Hochbauvorlage war die 1. Teilbaumaßnahme zur Verlagerung des Fachbereichs Polizei in die Klosterburg mit Teilkosten von 8 600 000 Euro. Diese Maßnahme umfasst die Ertüchtigung des Unterkunftsgebäudes, Abbrucharbeiten im Hauptgebäude, die Errichtung von 140 Parkplätzen sowie die Einbindung des Unterkunftsgebäudes in die Versorgungsinfrastruktur sowie Maßnahmen im Bereich der Außenanlagen, um bereits im Jahr 2019 60 zusätzliche Unterkünfte für Polizei-Anwärter bereit stellen zu können.

60 Einzelzimmer

Das ehemalige Mädcheninternat des früheren Ungarischen Gymnasiums wird zu einer Unterkunft mit 60 Einzelzimmern inklusive Nasszellen für die HfÖD umgebaut. Im Vorgriff auf die Sanierung des Hauptgebäudes sollen bereits im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme die Mauerwerktrockenlegung im Bereich der Kapelle, der Rückbau des Dachgeschossausbaus des Süd- und Ostflügels durchgeführt und im Hauptgebäude vorhandene Schadstoffe entsorgt werden.

"Ein wichtiger Akzent für mehr Sicherheit für die Menschen in Bayern. Deshalb müssen die Bildungseinrichtungen der Polizei ausgebaut werden. Wir wollen die Klosterburg in Kastl künftig als weiteren Standort für den Fachbereich Polizei nutzen. Kastl wird damit neuer Hochschulstandort. Die Region Amberg-Sulzbach wird massiv gestärkt", betonten Finanz- und Heimatminister Markus Söder und Staatssekretär Albert Füracker. "Die lange Zeit leerstehende, mittelalterliche Klosterburg wird einer nachhaltigen staatlichen Nutzung zugeführt. Gerade für ein denkmalgeschütztes Gebäude dieser Dimension kann es keine bessere Nutzung geben. Die gesamte Region wird damit dauerhaft gestärkt", ergänzte Füracker.

In Sulzbach-Rosenberg bildet die Bayerische Polizei in der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Anwärter mit Einstieg in der 2. Qualifikationsebene des Polizeivollzugsdiensts aus. Ferner studieren an diesem Standort des Fachbereichs Polizei der Hochschule für den öffentlichen Dienst Polizeibeamte mit Einstieg in der 3. Qualifikationsebene. Durch den Aufbau der Klosterburg Kastl als neuer Hochschulstandort werden in Sulzbach-Rosenberg dringend benötigte Ausbildungskapazitäten für die Bereitschaftspolizei frei. Gleichzeitig bleibt Sulzbach-Rosenberg als Hochschulstandort erhalten. Der Standort Kastl wird eng mit dem Studienbetrieb in Sulzbach-Rosenberg verzahnt.

sor/nn