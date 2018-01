"Klostergold" startet mit Vollgas in neue Saison

Band hat sich mit neuen Mitgliedern verjüngt — Auftakt beim FOSchingsball — "Riesenparty für jedermann" - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Feuertaufe der verjüngten Band "Klostergold" findet am Freitag, 9. Februar, auf dem FOSchingsball in der Kleinen Jurahalle in Neumarkt statt.

Die Feuertaufe für die verjüngte Band „Klostergold“ steht in der Faschings-Saison an: Am 9. Februar spielt das Sextett beim FOS-Ball. © F.: Klostergold



Die Feuertaufe für die verjüngte Band „Klostergold“ steht in der Faschings-Saison an: Am 9. Februar spielt das Sextett beim FOS-Ball. Foto: F.: Klostergold



"Nach der Saison ist vor der Saison." Dieser Spruch ist dieses Jahr bei "Klostergold" mehr als nur eine Floskel, denn die Band aus dem Landkreis Neumarkt hat einige sehr intensive und arbeitsreiche Wochen hinter sich. Die zum Ende der letzten Saison verabschiedeten Musiker mussten natürlich ersetzt werden.

Diesen Umbruch nahmen die verbliebenen Bandmitglieder zum Anlass, die Gruppe gleich einer Verjüngungskur zu unterziehen; und siehe da, es hat funktioniert.

Mit Philipp Barth (Gesang, Gitarre), Laura Wehner (Gesang, Klarinette, Saxophon), Christian Schneider (Steierische, Keyboard, Gesang) und Florian Klose (Gitarre, Gesang) wurde nicht nur das Durchschnittsalter schlagartig gesenkt, sondern gleichzeitig auch jede Menge musikalische Power an Bord geholt.

Der Veranstalter, die FOS/BOS Neumarkt, hat mit dem FOSchingsball, vielen Neumarktern noch als FOS-Ball bekannt, nicht nur eine der größten Faschingsveranstaltungen im Landkreis Neumarkt, sondern auch eine der ältesten. Immerhin gibt es den Ball bereits seit 50 Jahren. Dabei ist es den Organisatoren wichtig, dass es sich um keine Schulveranstaltung handelt, sondern um eine "Riesenparty für jedermann".

Stimmung für alle

"Klostergold ist für diese Veranstaltung genau das Richtige", sagt Andreas Bangemann, Schlagzeuger der Band. "Jeder, der schon mal eine Klostergold-Party mitgemacht hat, weiß, dass es dabei jede Menge Stimmung für alle gibt." Also egal, wie alt oder jung man sei, Volksmusik, Schlager, Pop, Rock, "da ist wirklich alles dabei", merkt Werner Blank (E-Bass) an. Und beide sind sich einig, dass es mit "den Neuen" genau in die richtige Richtung geht. "Das Konzept ist gut", sagt Bangemann, "warum sollten wir das ändern? Und die Verjüngungskur tut uns sehr gut. Das brachte jede Menge neuen Schwung."

ZKarten für den FOSchingsball gibt es im Vorverkauf zum Preis von sechs Euro in der Tourist-Info im Rathaus, in der Buchhandlung Boegl sowie in den Pausen in der Schule. An der Abendkasse kosten die Karten acht Euro.

nn