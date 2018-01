Kneipp-Verein Neumarkt hat umfangreiches Programm

NEUMARKT - Der Kneipp-Verein feiert heuer sein 90-jähriges Bestehen: Darüber informierte Vorsitzende Charlotte Ziervogel bei der Jahresversammlung im Johanneszentrum die Mitglieder.

Bei ihrem Rückblick auf 2017 erwähnte die Vorsitzende die zahlreichen Kurse und Fahrten. Die Gymnastik mit den so genannten Smovey-Ringen stieß auf großen Anklang und wird deshalb ab Dienstag, 6. März, im Faber-Park wieder fortgeführt. Die Ringe stellt der Verein.

Ziervogel stellte das Programm für das kommende Jahr vor und begrüßte als neue Referentin die Meditationslehrerin Jutta Hammer. Sie bietet ab Mittwoch, 7. Februar, an einem besonderen Ort, in der Hauskapelle des ehemaligen Schulschwesternhauses in der Bräugasse 7, Meditationen an. "Das Sitzen in der Stille wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus, man erlangt dadurch Ruhe und Gelassenheit und beugt somit Zivilisationskrankheiten vor", erläuterte Jutta Hammer. Es wird sowohl ein Morgen- als auch ein Abendtermin angeboten.

Selbstheilung unterstützen

Hammer wird ferner am Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr im Johanneszentrum einen Vortrag über Cosmogenetisches Heilen halten. "Neues Bewusstsein soll dabei die Selbstheilungskräfte unterstützen", so Hammer, die praktische Beispiele ankündigte.

Neu im Programm ist auch ein Kräutervortrag mit dem Titel "Fit in den Frühling mit Kräutern aus der Natur", den Petra Schwandner-Anshelm am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr im Johanneszentrum halten wird. Sie lädt auch am 19. Mai zu einem Heilkräuterspaziergang im Hildegard-Garten im Landesgartenschaugelände ein. Eine erholsame Woche kann man vom 3. bis 9. Juni im Kneippbund-Hotel in Bad Wörishofen verbringen. Die Tagesbusfahrt führt am Samstag, 20. Oktober, ins liebliche Taubertal mit Besuch von Bad Mergentheim, Creglingen sowie eines Weinguts.

Die 90-Jahr-Feier steigt am Samstag, 14. Juli, mit einem Sommerfest im Gasthaus Wanke. Zu allen Veranstaltungen und Kursen des Kneipp-Vereins sind auch Nichtmitglieder willkommen. Der Kassenbericht von Kassier Peter Braun ergab keine Auffälligkeiten. Die Mitgliederzahl ist mit 215 stabil geblieben. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 27 Euro jährlich für Einzelpersonen, für Familien 33 Euro.

Dr. Reinhold Wobst gab zum Abschluss der Versammlung einen Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei Krebserkrankungen.

fxm