Kniefall im Stadion: "Lionheart" Gashi hat sich getraut

Der Thaiboxer aus Neumarkt hat seiner Freundin einen Antrag gemacht

NEUMARKT/PARIS - Loni Gashi liebt die große Bühne: Das bewies der aus Neumarkt stammende Thaiboxer auch bei dem Heiratsantrag für seine Freundin Lilly.

Willst Du meine Frau werden? Lilly Krasniqi ist begeistert von loni Gashis Heiratsantrag. © little shao photography/oh



Knapp 15.000 Zuschauer sahen, wie der 29-Jährige vor seiner Freundin Lilly Krasniqi auf die Knie fiel und um ihre Hand anhielt. Die beiden waren in Paris bei "Juste Debout" einem der größten Hip Hop Dance Events in Europa.

Auf einem Video hat ein Freund festgehalten, wie Gashi seiner Lilly den Ring an den Finger steckt und sie sich anschließend glücklich in den Armen liegen.

Loni Gashi ist in Neumarkt aufgewachsen, seine erste Leidenschaft ist der Hiphop, die zweite der Kampfsport. Beim ASV Neumarkt hat er als Jugendlicher das Kickboxen gelernt. Später zog die Familie nach Singen in Baden-Württemberg. Dort stieg er aufs Thaiboxen um, wo "Lionheart" es weit gebracht hat. 2016 kämpfte er sogar um den WM-Titel, musste sich aber letztlich gegen Jamal Wahib geschlagen geben. Doch die Verbindungen nach Neumarkt sind nie abgerissen - nicht zuletzt wegen Freundin, pardon Braut, Lilly, die im Landkreis wohnt.

Auf die Frage "hat das Löwenherz sich endlich getraut?" antwortet er grinsend: "So kennt man mich!". Der Hochzeitstermin steht auch schon fest: am 12. August im Kosovo in Klina. "Das ist die Geburtsstadt meines Vaters, wo auch viele meiner Verwandten leben", sagt Gashi.