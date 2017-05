Kommt ein Edeka-Laden in die Neumarkter Innenstadt?

NEUMARKT - Die geplante Ansiedlung eines Edeka-Marktes an der Amberger Straße wollen die Stadträte nutzen, doch noch eine Art "Nachbarschaftsladen" mit Dingen des täglichen Bedarfs in der Innenstadt zu bekommen.

Das Sortiment des Edeka-Läden kann man auch per App durchstöbern. Foto: dpa



In der Sitzung des Bausenats erinnerte Helmut Jawurek daran, dass Edeka schon vor Jahren, als er sich für das Areal am alten Bauhof interessierte, angeboten habe, auch einen Laden in der City einzurichten. Jetzt hat Edeka das Gelände der früheren Gärtnerei Pohl gekauft und will dort einen 2000 Quadratmeter großen Markt errichten — wenn der Stadtrat einer Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmt. Und das will er nur tun, wenn Edeka sich auch in der Stadt engagiert.

An dieses Angebot, so OB Thomas Thumann, habe er das Unternehmen auch längst erinnert. Und es gebe durchaus Chancen. Ein denkbarer Standort wäre vielleicht die geplante Gewerbeeinheit beim Neubau auf dem Hackner-Areal.

