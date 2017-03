Kommt ein Hotel ist auf das alte Neumarkter Bauhof-Areal?

Die Pläne eines Nürnberger Investors sorgen für Aufregung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es tut sich was am alten Areal des städtischen Bauhofes an der Freystädter Straße: Dort will ein Nürnberger Investor ein Hotel errichten, heißt es in gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen.

Nur Wolkenschieberei? Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs soll wohl ein Hotel entstehen. © wof/Foto: Fellner



Das Areal ist seit geraumer Weile zum Verkauf durch die Kommune ausgeschrieben, nachdem der Versuch, dort ein Multiplex-Kino zu etablieren, geplatzt ist. Das ruft in der alteingesessenen Hotellerie in der Altstadt nicht unbedingt große Freudengefühle aus, zumal es sich um ein Hotel in der Kategorie um die drei Sterne handeln soll.

Ein neuer, günstigerer Mitbewerber am Rande der Altstadt werde sein Übriges tun, um die Abwärtsspirale am Markt zu beschleunigen, lautet die offen formulierte Befürchtung.

Wolfgang Fellner