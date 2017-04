Komplettes Wohnzimmer im Wald gefunden

Das alljährliche Rama-Dama der Gemeinde Pilsach ist zu einer festen Tradition geworden, und so versammelten sich auch in diesem Jahr bereits zum neunten Mal rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, um das Gemeindegebiet von Unrat zu befreien. Den kompletten Samstagvormittag lang wurde allerlei Müll zusammengetragen, von Flaschen über Plastikabfall bis hin zu Reifen. Sogar eine komplette Wohnzimmer-Einrichtung war in den Wäldern abgeladen worden. Die Sofa-Elemente und der dazugehörige Tisch wurden mit eingesammelt und zusammen mit dem restlichen Unrat im Anschluss zum Wertstoffhof in Neumarkt gebracht. Die fleißigen Sammler bekamen als Dankeschön für ihren Einsatz eine Brotzeit im Feuerwehrhaus in Pilsach. Bürgermeister Adolf Wolf bedankte sich bei den Teilnehmern von der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Pilsach, der Kinderfeuerwehr „Flitze Feuer Blitze“, den Pilsacher Ottoburgschützen, der Dorfgemeinschaft Danlohe sowie der Freiwilligen Feuerwehr Dietkirchen, außerdem bei seiner Stellvertreterin Ulrike Nißlbeck für die Organisation und der Freiwilligen Feuerwehr Pilsach für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. © ks/Foto: Maria Krauß