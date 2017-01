Kondolenzbuch für OB Kurt Romstöck

Eintrag im Neumarkter Rathaus bis 18. Januar möglich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Oberbürgermeister Thomas Thumann hat angeregt, dass im Rathaus ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Ehrenbürger und Alt-Oberbürgermeister Kurt Romstöck ausgelegt wird.

OB Thomas Thumann trägt sich in das Kondolenzbuch für den verstorbenen Amtsvorgänger Kurt Romstöck ein. © privat



Darin können alle Bürger ihre Verbundenheit mit dem beliebten Alt-Oberbürgermeister und ihre Trauer zum Ausdruck bringen. Das Kondolenzbuch liegt im Eingangsbereich des Rathauses I bis Mittwoch, 18. Januar; auf. Ein Eintrag ist während der Öffnungszeiten des Rathauses möglich. Oberbürgermeister Thumann trug sich als erster in das Kondolenzbuch ein. Zudem hat er für den Tag der Trauerfeier am Donnerstag, 12. Januar, Trauerbeflaggung am Rathaus angeordnet.

