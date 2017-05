Konfirmanden haben das "Ja" zur Taufe bekräftigt

Pfarrer Martin Hermann hat zwei Gruppen in der Christuskirche konfirmiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Weit offen sei die Tür der Christuskirche, sagte Pfarrer Martin Hermann zu den Jugendlichen, die er am Wochenende – aufgeteilt in zwei Gruppen – konfirmierte.

Am Samstag wurden konfirmiert: Laura Full, Jennifer Geist, Antonia Hänsle, Katja Hoffman, Rebecca Hofmann, Nico Ingrisch, Ella und Noah Kettner, Felix Krauß, Felix Mertel, Dominik Neumann, Carla Rosanna Röther, Jule Schwedmann, Anina Seitz, Dominik Sotow, Jennifer Steinert, Eva Baronesse von Stromberg und Hanna Witte.



Am Samstag wurden konfirmiert: Laura Full, Jennifer Geist, Antonia Hänsle, Katja Hoffman, Rebecca Hofmann, Nico Ingrisch, Ella und Noah Kettner, Felix Krauß, Felix Mertel, Dominik Neumann, Carla Rosanna Röther, Jule Schwedmann, Anina Seitz, Dominik Sotow, Jennifer Steinert, Eva Baronesse von Stromberg und Hanna Witte.



Die offene Tür sei ein Zeichen dafür, dass Jugendliche in der Kirche stets willkommen seien. Hermann ermutigte in seiner Predigt die Konfirmanden, ihre Ideen und Fähigkeiten in der Gemeinde einzubringen und auch nach dem großen Tag der Konfirmation dabeizubleiben. Denn das Leben in einer Kirchengemeinde sei nicht zuletzt ein Spiegelbild der Menschen, die sich in der Kirche engagieren.

Die Konfirmanden bekräftigten ihr "Ja" zur Taufe und ihren Willen, als Christen zu leben. Als besonderes Zeichen der Nähe und der Begleitung Gottes wurden sie mit Handauflegung gesegnet. Dazu erhielten sie ein Kreuz zur Erinnerung an die Konfirmation.

F

Die Sonntagsgruppe: Emma Dechand, Lea Gräbner, Tamara Keiml, Janosch Lippert, Emma Menzel, Jan Rixmann, Katja Rogler, Annika Thaben, Luca Wagner, Vanessa Wild und Sandra Winkler. © Fotos: Fritz Etzold



Die Sonntagsgruppe: Emma Dechand, Lea Gräbner, Tamara Keiml, Janosch Lippert, Emma Menzel, Jan Rixmann, Katja Rogler, Annika Thaben, Luca Wagner, Vanessa Wild und Sandra Winkler. Foto: Fotos: Fritz Etzold



ür den Kirchenvorstand sprach Ehrhard Löwe ein Grußwort. Mit den Jugendlichen Johanna Bayerl, Elea Distler, Anja Luyken, Inge Terblanche, Anna-Lena Walter, Niklas Braunwarth und Christopher Kerling gehört er zum Konfi-Team von Pfarrer Martin Hermann. Für Barbara Walther wurde eine Kerze angezündet in dankbarer Erinnerung. Sie gehörte auch mit zum Konfi-Team, bis sie im März starb.

Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste übernahm Christa Klughardt an der Orgel, HaJo Pabst mit Percussions und der Gospelchor "Go West" unter der Leitung von Thomas Wegener.

Die große Konfirmanden-Gruppe wurde auf zwei Gottesdienste am Samstag und am Sonntag aufgeteilt.

nn