Konfirmanden spenden für Flüchtlingshilfe Freystadt

Sulzkirchen: Geldgeschenke finanzieren Ausflug ins Fränkische Seenland mit - vor 9 Minuten

FREYSTADT/SULZKIRCHEN - Die Konfirmanden, die Pfarrer Tobias Schäfer in der Sankt Georgskirche in Sulzkirchen eingesegnet hat, haben einen Teil ihrer Geldgeschenke zu diesem Fest an die Flüchtlingshilfe Freystadt gespendet.

Die Konfirmanden der Kirchengemeinde Sulzkirchen übergeben 650 Euro an Winfried Timmermanns (li.) und Elfriede Ehemann (re.) von der Flüchtlingshilfe Freystadt. © Foto: Flüchtlingshilfe Freystadt



Winfried Timmermanns, Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe Freystadt, und Elfriede Ehemann, Vertrauensfrau beim Kirchenvorstand Sulzkirchen und ebenfalls aktiv in der Flüchtlingshilfe, bedankten sich für die Spende in Höhe von 650 Euro. Das Geld soll für den jährlichen Ausflug mit den Flüchtlingen in den Sommerferien, diesmal mit dem Ziel Fränkisches Seenland, verwendet werden.

Die Konfirmandengruppe entschied sich zur Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe in Freystadt, weil sie bei einer Exkursion nach Neumarkt die Arbeit der Asylsozialberatungsstelle kennengelernt hat und sich mit ihrem Geld vor Ort engagieren wollte. Die Flüchtlingshilfe Freystadt leistet seit bald dreieinhalb Jahren einen wichtigen Beitrag bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. War es zu Beginn der Arbeit zunächst die Versorgung mit dem Nötigsten wie Kleidung und Mobiliar, so steht inzwischen vermehrt die Hilfe bei Ämtergängen und der Überwindung der Sprachbarrieren an.

as