Kontrolle verloren: Autofahrer stirbt bei Pyrbaum

Unfallursache ist noch nicht geklärt - Staatsstraße war komplett gesperrt - vor 7 Stunden

PYRBAUM - Ein Autofahrer hat am Montagabend im Landkreis Neumarkt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend bei Pyrbaum.



Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend bei Pyrbaum. Foto: NEWS5 / Fechner



Laut Polizei fuhr der Mann gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto von Birkenlach kommend auf der Staatsstraße 2225 in Richtung Straßmühle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 37-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte bargen den Fahrer aus seinem Auto. Er verstarb allerdings kurz darauf an der Unfallstelle.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft holten die Beamten einen Gutachter an die Unfallstelle und stellten das Fahrzeug sicher.



Die Staatsstraße 2225 war am Montagabend für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Pyrbaum, Pruppach und Allersberg leisteten technische Hilfe und errichteten die erforderlichen Verkehrssperren.

