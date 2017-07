Kooperation zwischen Postbauer-Heng und Burgthann steht

Postbauer-Heng: Schulverbund beschließt wechselnde M-Züge - vor 27 Minuten

POSTBAUER-HENG - Die neue Außenanlage rund um die neue Sporthalle haben die Mitglieder des Schulverbandes Postbauer-Heng als erstes besichtigt.

Weiter wurde der Kooperationsvertrag für den Schulverbund Postbauer-Heng mit der Gemeinde Burgthann aktualisiert. Die wesentliche Inhalte und Neuerungen des Vertrags sind: Der Mittlere-Reife-Zug startet im Wechsel an den Standorten Burgthann und Postbauer-Heng und durchläuft – auch bei Teilung einer M-Klasse – am jeweiligen Standort alle Jahrgangsstufen bis zum M-Abschluss.

Symbolfoto Ortsschild Postbauer-Heng © Wolfgang Fellner



Im kommenden Schuljahr startet die Klasse M7 in der Mittelschule Burgthann, im Schuljahr 2018/2019 beginnt dann eine neue M7 in Postbauer-Heng. Ein gebundenes Ganztagsangebot mit rhythmisiertem Unterricht im Klassenverbund besteht an der Mittelschule Postbauer-Heng. Ein offenes Ganztagesangebot – das hat flexiblere Buchungsmöglichkeiten und klassenübergreifende Angebote– gibt es an der MS Burgthann.

Zahlen werden leicht steigen

Der Schulverband Postbauer-Heng hat die Jahresrechnung 2016 beschlossen. Rektorin Sabine Bodenmeier gab einen Überblick über die zu erwartenden Schülerzahlen: Diese werden sich voraussichtlich stabilisieren ab dem kommenden Schuljahr und dürften sogar wieder leicht ansteigen. Erfreulich seien die zu erwartenden Schülerzahlen im Grundschulbereich aufgrund einer guten Geburtenrate.

Die Reinigungsleistungen in den Schulgebäuden und der Mehrzweckhalle werden ab dem kommenden Schuljahr neu vergeben. Dazu gab es eine europaweite Ausschreibung.

Einen Tag nach Freigabe der Sportanlagen der EKS Mittelschule erfüllte dort ein Sportfest das Gelände mit Leben. "Dies ist seit einem Jahr der erste Sport im Freien. Wir haben bis zur Freigabe gewartet", so Rektorin Sabine Bodenmeier.

