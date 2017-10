Körper-Bilder in Farbe oder Schwarz-Weiß

NEUMARKT - Bunt ging es am Wochenende in der Kleinen Jurahalle zu. Frei nach dem Motto "It’s all about the sweet pain" präsentierten sich beim zweiten Tattoo Weekend zahlreiche Tattoo-Studios und -Künstler aus ganz Deutschland und der weiten Welt.

Während der zwei Tage in der Jurahalle haben sich viele Besucher ihren Körper von einem der vielen anwesenden Künstler mit einem neuen Motiv verschönern lassen. © Foto: Horst Linke



Auch internationale Künstler waren vertreten. Egal ob blühende Totenköpfe, Tiere oder ein einfacher Schriftzug – viele Besucher der Messe ließen spontan ihren Körper ein Stück bunter werden. Anregungen gab es in Bildern von alten Werken oder auch in "Wanna Do’s", das sind Tattoo-Ideen, die die jeweiligen Künstler gerne einmal ausprobieren möchten. Dabei hat jeder seine Vorlieben und sein Spezialgebiet. Während die einen grellbunte Comicbilder auf die Haut bringen, verschreiben sich andere dem Fotorealismus oder "Watercolour-Tattoos", also bunte Körper-Bilder mit verlaufenden Farben.

An jedem der beiden Tage wurden die besten gestochenen Tattoos in verschiedenen Kategorien, wie "Black and Grey", "Colour" und "Small" prämiert. In der Kategorie "Best of Old" konnten die Studios mit bereits verheilten Tattoos an den Start gehen.

Im Vorfeld wurde ein Gutschein für ein "Cover-Up" verlost. So werden Tattoos bezeichnet, mit denen alte, missglückte oder peinliche Tätowierungen überdeckt werden. Für die Besucher gab es daneben noch einiges anderes. Schmuck, Kleidung, Tattoo-Farbe gab es ebenfalls zu kaufen.

Ebenso bunt wie manche Tattoos war auch das Begleitprogramm. Auf der Bühne packte der Brachial-Komiker "Bembers" Geschichten aus dem Leben in der Nürnberger Südstadt aus. Livemusik von Günther Goller, Rock’n’Roll mit "Rocket 54", eine Burlesque-Show und US Cars sorgten für Unterhaltung. Mit Kinderschminken und einer Hüpfburg war auch für Kinder gesorgt, denn tätowiert werden darf man erst ab 16 – dann allerdings auch nur mit einer Einwilligung des gesetzlichen Vertreters.

CORINNA SCHWARZ