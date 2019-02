Kosakenchor tritt in "Heilig Kreuz" auf

Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in Neumarkt - vor 12 Minuten

NEUMARKT - Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in der Pfarrkirche „Heilig Kreuz“, Schafhofstraße 1, in Neumarkt.

Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in Neumarkt © Maxim Kowalew



Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor mit Leiter Maxim Kowalew durch seine Disziplin aus.

Chorgesang und Soli wechseln sich ab, ebenso die Bässe. Karten gibt es vorab zu 22 Euro (Tageskasse: 25 Euro) im Pfarrbüro von „Heilig Kreuz“, Schafhofstraße 3, (0 91 81) 4 45 13 sowie in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstrasse 5, (09 11) 2 16 27 77.