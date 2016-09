Kostenlose Starthilfe für Existenzgründer

„Unternehmerschule“ am Landratsamt Neumarkt ab Oktober - vor 5 Minuten

NEUMARKT - Bereits zum achten Mal haben sich die Hans Lindner Stiftung und das Landratsamt Neumarkt zusammengetan und eine Seminarreihe auf die Beine gestellt, die jungen Unternehmern zu einem guten Start verhelfen soll.

Sie werben für die „Unternehmerschule“ und wollen Existenzgründern helfen: Landrat Willibald Gailler (li.) mit Vertretern der Hans Lindner Stiftung und diversen Referenten der Seminarreihe, die am 27. Oktober beginnt. © Foto: Fritz Etzold



Geschäftsplan, Wahl der Rechtsform, Wettbewerbsrecht — das sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Existenzgründer stellen müssen. Die „Unternehmerschule“ der Hans Lindner Stiftung will ihnen dafür kostenfrei die nötigen Werkzeuge an die Hand geben. An sechs Abenden vermitteln Experten und Praktiker aus der Region, wie man Unternehmer wird und als solcher erfolgreich besteht.

„Die Gründung einer Firma oder eine Unternehmensübernahme sind ein weitreichender Schritt. Eine fundierte Vorbereitung ist mit die wichtigste Erfolgsgarantie“, preist Landrat Willibald Gailler die „Unternehmerschule“ an. Auch das Bauunternehmen Lindner habe vor 50 Jahren klein angefangen und zähle jetzt über 6000 Mitarbeiter, ergänzt Albert Eckl, Vorstand der Hans Lindner Stiftung.

Geballtes Wissen, persönliche Beratung und nützliche Kontakte sind die Erfolgsrezepte, die die sechsteilige, kostenlose Seminarreihe zwischen dem 27. Oktober und 1. Dezember vermitteln will. Die Abende können komplett oder einzeln besucht werden. Was ist ein Businessplan? Wie mache ich aus meiner Idee ein Produkt? Bin ich ein Unternehmertyp? Auf diese und weitere Fragen gibt es beim ersten Termin Antworten. Des Weiteren geht es unter anderem um Marketing, Steuern, Buchführung, Finanzierung, Vertragsrecht, Versicherungen und den Onlinehandel.

Die „Unternehmerschule“ wurde bisher im Landkreis Neumarkt von 760 Teilnehmern besucht, im Schnitt 34 Interessierte pro Seminar.

Die Seminare finden jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr im Landratsamt Neumarkt, Nürnberger Straße1, statt. Infos und Anmeldungen im Internet , Telefon (0 91 81) 4 70-2 12, Fax 4 70-67 12, E-Mail: wirtschaft@landkreis-neumarkt.de

ca