Kostenloses Obst und Gemüse für Berngauer Kinder

Berchinger Firma Rudek liefert im Rahmen eines staatlichen Förderprogramms einmal wöchentlich an Schule und Kita - vor 0 Minuten

BERNGAU - Die Schüler der Grund- und Mittelschule Berngau erhalten seit dem Jahr 2010 im Rahmen des staatlich geförderten Schulfruchtprogramms kostenlos einmal in der Woche Obst oder Gemüse, das portionsweise an die Kinder verteilt wird.

Das Schulfruchtprogramm für die Kindergartenkinder und die Schüler in Berngau hat mit der Firma Rudek einen Nachfolgelieferanten gefunden. © Foto: Anne Schöll



Seit März ist auch die Kindertagesstätte Berngau Nutznießer dieses Förderprogramms. "Leider jedoch nur unsere 99 Kinder ab dem dritten Lebensjahr und nicht unsere jüngeren", bedauerte Kita-Leiterin Dunja Sturm beim Ortstermin in der Schule. Grund dafür war der Wechsel des Lieferanten. Bisher erhielt die Schule das Obst und Gemüse vom Betreiber des örtlichen Lebensmittelgeschäftes. Mit dem Wechsel hat sich nun einiges geändert, so dass diese Lieferungen künftig eine Berchinger Firma, das Obst- und Gemüseland Rudek, übernimmt.

Knapp 1000 Firmen

Bürgermeister Wolfgang Wild hatte recherchiert, in Bayern gebe es knapp 1000 Firmen, die mit dem Lieferservice im Rahmen des Förderprogramms beauftragt sind. Eine von ihnen sei die Firma Rudek. Mit ihr habe man einen guten Partner für gesunde Verpflegung gefunden. "Wir legen großen Wert auf die Ausgabe von regionalen und saisonalen Produkten", erklärte dazu die Firmeninhaberin. Während die Schule für alle mit einer Sorte, beispielsweise Äpfeln oder einer Gemüseart, bedacht wird, erhält die Kita eine Kiste mit verschiedenem Obst und Gemüse. In der Kita Berngau wird es portioniert, angerichtet und gemeinsam verspeist.

Die Rektorin der Berngauer Schule, Maria Gebhardt, sagte dazu: "Wir in unserer Schule legen großen Wert auf dieses Thema, haben immer wieder Projekte, in denen es um die Bedeutung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln geht." Man habe inzwischen zwei offizielle "Verpflegungscoaches" in der Schule zu Gast gehabt, bei deren Aktivitäten es zum einen um gesunde Pausenverpflegung, zum anderen um gesundes Mittagessen gegangen sei. Inzwischen sei die Schule zertifiziert. "Täglich gehen in der Berngauer Mensa etwa 300 Mittagessen über den Tisch. Ein Teil wird in die Kita geliefert", ergänzte Wild.

In der Schule sei man in der glücklichen Lage, so Gebhardt, dass nicht nur die Grundschul-, sondern auch die Mittelschulklassen in diesem Programm eingegliedert sind.

Nicht eingebunden aber sei die Lebenshilfe-Klasse, die mit Berngau eine Partnerklasse unterhält. Hier habe sich Lieferant Rudek bereit erklärt, diese regelmäßig einzubeziehen und ihr die jeweiligen Früchte oder das Gemüse zu spenden. as