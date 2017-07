Köstlbach: Süffiger Gerstensaft zur Jacobikirchweih

Abwechslungsreiches Programm vom 28. bis 31. Juli — Pfarrer Fiedler übernimmt Bieranstich - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG/KÖSTLBACH - Die Jacobikirchweih vom 28. bis 31. Juli wirft ihre Schatten voraus.

Zufriedene Gesichter gab es bei der Bierprobe der Lammsbräu vor der Köstlbacher Jacobikirchweih. © Resi Heilmann



Zufriedene Gesichter gab es bei der Bierprobe der Lammsbräu vor der Köstlbacher Jacobikirchweih. Foto: Resi Heilmann



Im Vorfeld der Kirchweih konnten sich bei der traditionellen Bierprobe in der Lammsbrauerei Mitglieder des Burschenvereins Köstlbach/Heng, die stellvertretenden Bürgermeister Hans Pröpster und Günther Eckstein sowie Pfarrer Markus Fiedler vom guten Festbier überzeugen. Pfarrer Fiedler übernimmt in diesem Jahr, in Vertretung von Bürgermeister Horst Kratzer, der im Urlaub weilt, den traditionellen Bieranstich.

Das Kirchweihbier ist süffig, würzig und lecker und hat eine tolle Bernsteinfarbe, lautete das übereinstimmende Urteil. Es ist ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent, entstanden aus einer Stammwürze von 13,5 Prozent, erklärte Heinz Kühnlein, Gebietsverkaufsleiter für den Raum Neumarkt. Seit über 30 Jahren wird bei der Köstlbacher Jacobikirwa Bier von der Neumarkter Lammsbräu ausgeschenkt. Sie zählt zu den größten Kirchweihen im Landkreis. Die Jacobikirwa startet am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr mit einer ökumenischen Andacht an der Dorfkapelle Köstlbach. Um 20 Uhr folgt der offizielle Bieranstich im Festzelt, anschließend spielt "Klostergold" aus Seligenporten.

Am Samstag, 29. Juli, ist um 20 Uhr ein Bayerischer Abend mit den "Gipfelstürmern". Der Kirchweihsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Jakobus-Kirche in Heng. Parallel dazu starten der Frühschoppen und das Oldtimertreffen, heuer erstmalig mit Unimog- und MB-Trac-Treff. Mittags kommt die Sau am Spieß auf den Teller, und anschließend werden Kaffee und Kuchen serviert. Es finden wieder ein Kindernachmittag und ein Lebendkicker-Turnier (Anmeldeschluss 23. Juli) statt. Um 14 Uhr startet eine kleine Rundfahrt der Oldtimer.

Die Blaskapelle Pavelsbach sorgt am Abend für Stimmung. Ab 22 Uhr werden die Gewinner bei der großen Tombola gezogen. Zünftig geht es zum Kirchweihausklang am Montag mit den "Schwarzach-Musikanten" zu. Der Kirchweihbaum wird ab 22 Uhr ausgetanzt.

reh