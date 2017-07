Köstlbacher Kirwa ist der Renner im Landkreis

KÖSTLBACH - In Köstlbach herrscht Ausnahmezustand: Es ist Kirwa. Die 39. Jacobi-Kirchweih begann mit der ökumenischen Andacht an der Kapelle, dann ging es ins Festzelt zum Bieranstich.

Zum zweiten Mal übernahm Pfarrer Markus Fiedler bei der Jacobi-Kirchweih das Anzapfen für den urlaubenden Bürgermeister Horst Kratzer. © Heilmann



Zum zweiten Mal übernahm Pfarrer Markus Fiedler das Anzapfen für Bürgermeister Kratzer, der urlaubt. Matthias Marx, Vorsitzender des Burschenvereins Köstlbach/Heng, begrüßte die Generalbevollmächtigte Susanne Horn und Gebietsverkaufsleiter Heinz Kühnlein von der Lammsbräu sowie MdB Alois Karl.

„So eine Kirchweih macht sich nicht allein“, dankte Marx seinen 150 Helfer. Auch für Susanne Horn ist die Köstlbacher Kirchweih etwas Besonderes: „Sie ist eine der größten Kirchweihen und wir haben keine, die von einem Burschenverein organisiert wird und auch keine, bei der der Pfarrer anzapft.“

Mit gezielten Schlägen trieb Pfarrer Fiedler den Zapfhahn in den Banzen, „Ozapft is“, rief er und reichte Pfarrer Dinkel die Maßkrüge weiter, damit auch jeder etwas bekam. Am Abend heizte das Klostergold aus Seligenporten im vollen Festzelt ein. Am Samstag bebte das Zelt mit den Gipfelstürmern, es war kein Durchkommen mehr. Sie ist ein „Muss“, diese Köstlbacher Kirchweih.