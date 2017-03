Kran schwenkt 65-Meter-Ausleger über Neuen Markt

vor 30 Minuten

NEUMARKT - Der Neue Markt will weiter hoch hinaus. Mitte März hat die Stadt Neumarkt die Baugenehmigung für die Tektur erteilt – also rückt der Kran an.

Weitere Flächen für Einzelhandel sind im nächsten Schritt geplant,eine Kita wird eingerichtet, auch ein Indoor-Spielplatz und ein Fitness-Studio werden Platz finden. Für die Bauarbeiten ist der Bereich hinter dem Gebäude abgesperrt.

Auch der Radweg ist dicht, damit der 30 Meter hohe Kran mit seinem 65 Meter breiten Ausleger sicher hantieren kann.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail