Kranklachen ist auch gesund

Fränkischer Kabarettist Sven Bach macht am 7. Oktober Station in Pyrbaum - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Lachen ist gesund und Kranklachen erst recht: In den Genuss der rezeptfreien Behandlung kommen Freunde der fränkischen Mundart am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Brandl, Ortsstraße 19 in Rengersricht, beim Besuch Kabarettisten Sven Bach.

Sven Bach lacht und lädt sein Publikum ein, mitzulachen: Am Samstag, 7. Oktober, ist er in Rengersricht zu Gast. © Foto: Sven Bach



Sven Bach lacht und lädt sein Publikum ein, mitzulachen: Am Samstag, 7. Oktober, ist er in Rengersricht zu Gast. Foto: Foto: Sven Bach



Der Musikverein der Marktgemeinde Pyrbaum hat den Auftritt von Sven Bach mit seinem Programm "Kranklach’n is‘ g’sund" organisiert.

Mit Gedichten, Lieder und Improvisation analysiert der fränkische Kabarettist die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Franken und Oberpfälzern, beschreibt Alltagsproblematiken, und vieles mehr, was jedem Pyrbaumer als "Grenzbewohner" bekannt vorkommen dürfte.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Gasthaus Brandl, in der Bäckerei Lehmeier in Seligenporten und Möning, im Lebensmittelladen Striegel in Pyrbaum, unter Telefon (0 91 80) 9 00 43 und an der Abendkasse.

csch