Krawall in Amberg: Schlägerei endet mit Nasenbruch

Jugendliche waren stark alkoholisiert - Täter flüchtete vor der Polizei - vor 1 Stunde

AMBERG - Samstagnacht gerieten zwei Jugendliche in der Amberger Batteriegasse aneinander. Die beiden waren laut Polizei stark alkoholisiert. Ein 16-Jähriger erlitt einen Nasenbruch.

Der Notruf über eine Schlägerei in der Batteriegasse ging gegen Mitternacht bei der Polizei in Amberg ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in den Haaren hatten.

Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der 16-Jährige einen Nasenbruch erlitt. Auch seine Begleitung, die den Streit schlichten wollte, wurde zu Boden gestoßen und leicht verletzt.

Der 17-jährige mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber wenig später im Bereich der Altstadt von der Polizei festgenommen werden. Beide Jugendlichen waren stark alkoholisiert. Der 17-Jährige war bereits polizeibekannt. Er wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben.

