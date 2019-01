Kreishandwerkerschaft hat neuen Geschäftsführer

NEUMARKT - Patrick Brandl ist der neue Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Neumarkt. Seit 1. Januar steht der Buchberger an der Spitze. Er löst damit Sebastian Meckl ab, der sich beruflich verändern wollte, so Brandl. Zu jung hält er sich für den Posten nicht.

"Ich bin ja nicht frisch weg von der Hochschule, sondern habe bereits zehn Jahre Berufserfahrung", kontert der 28-Jährige die Frage. Nach dem Abschluss an der Fachoberschule in Neumarkt 2008 begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg.

Danach war er als Kundenberater und die vergangenen drei Jahre als Geschäftsstellenleiter in Pyrbaum tätig. Nebenbei machte er seinen Sparkassenfachwirt und begann ein berufsbegleitendes BWL-Studium an der Technischen Hochschule Nürnberg.

"Berufliche Veränderung gewünscht"

"Da wuchs der Wunsch, sich beruflich zu verändern, und nachdem im Studium auch welche aus dem Handwerk dabei waren, merkte ich, wie extrem aufgeschlossen und hilfsbereit diese Leute sind."

Als er dann das Stellengesuch der Kreishandwerkskammer in der Zeitung las, fand er: "Das passt. Und die folgenden Gespräche haben dies bestätigt."

Überschneidungen mit seiner bisherigen Berufserfahrung gebe es, so Brandl: "Beispielsweise geht es auch bei der Kreishandwerkskammer um Jahresabschlüsse oder Öffentlichkeitsarbeit – und ich habe weiterhin mit Menschen zu tun. Das war mir wichtig."

