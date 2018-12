Kreistag verteilt Zuwendungen im Landkreis Neumarkt

NEUMARKT - Der Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschuss des Kreistages hat eine Reihe von Zuwendungen für das kommende Jahr vergeben.

Über stolze 46 900 Euro darf sich der Alpenverein Neumarkt für seine neue Kletterhalle freuen. © Horst Linke



Für historische Bauten werden aus dem Kreishaushalt insgesamt 100 000 Euro ausgegeben. Die Förderquote liege, so Jürgen Lang von der Kämmerei, bei 2,4 Prozent. 14 Haussanierungen werden unterstützt. Den größten Posten nimmt das Hotel Post in Berching mit 33 100 Euro ein, gefolgt mit 16 000 Euro vom Gasthaus "Bräustuben" in Pyrbaum und der Sanierung eines historischen Bürgerhauses in Freystadt mit 10 300 Euro. Auch die Sanierung des Bahnhofgebäudes in Parsberg soll mit 8600 Euro gefördert werden. Für die Außenrenovierung der Kirche in Pirkach sind 7200 Euro eingestellt, für die ehemalige Ziegelhütte in Sulzbürg 7900 Euro. Auch ein ehemaliges Wohnstallhaus in Darshofen soll erhalten bleiben. Die Besitzer bekommen 4500 Euro als Zuschuss.

Die Jugendarbeit in den Sport-und Schützenvereinen wurde heuer mit 127 550 Euro bedacht. Damit ist aber das eingeplante Kontingent von 144 000 Euro nicht ausgeschöpft. Leonhard Beck als Mitglied im Sport- und Schützenbeirat appellierte an den Kreistag, dass die Differenz auf das nächste Jahr übertragen wird. "Die Förderung trägt zur Steigerung der Motivation bei", meinte Beck.

Alpenverein erhält 47 000 Euro

Über den größten Brocken in Höhe von 46 900 Euro darf sich der Alpenverein Neumarkt für die neue Kletter-halle freuen. 20 000 Euro erhält der SV Postbauer für den Anbau von Gymnastikräumen. Mit 13 000 Euro wird der SC Oberölsbach für Fitnessfunktionsräume bedacht. 10 000 Euro fließen an den TSV Mörsdorf für zwei Kleinspielfelder und die Erneuerung der Fluchtlichtanlage.

Mit 4700 Euro kann der FC Forchheim seine Umbaumaßnahmen abbezahlen. 4150 Euro erhält der TSV Pyrbaum für eine PV-Anlage, 2600 Euro gibt es für den Austausch der Kugellaufflächen bei der Kegelbahn des ASV Neumarkt. Die Schützenvereine in Rocksdorf freuen sich über 6800 Euro, und in Berching über 6000 Euro, in Pilsach über 3000 Euro. Sie alle investieren in die Modernisierung ihrer Schießanlagen.

