Kreisverkehrswacht Neumarkt schult Biker und Autofahrer

Wieder Sicherheitstrainings beim Tüv — Kreisverkehrswacht widmet sich ab 14. April den Autofahrern

NEUMARKT - In den kommenden Wochen werden in Neumarkt wieder Fahrsicherheitstrainings angeboten – für Motorradfahrer und für Pkw-Fahrer.

„Mit Sicherheit durch die Biker-Saison“: Unter diesem Motto veranstaltet die Kreisverkehrswacht drei Sicherheitstrainings mit Unterstützung des Tüv Süd in Neumarkt und des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer. © Foto: TÜV SÜD Auto Service



"Mit Sicherheit durch die Biker-Saison", unter diesem Motto veranstaltet die Kreisverkehrswacht drei Sicherheitstrainings. Mit Unterstützung des Tüv Süd in Neumarkt und Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer, Kreis Neumarkt, findet diese Aktion nun schon im 18. Jahr statt. Ziel ist es, die Biker in der Region auf die kommende Motorradsaison vorzubereiten. Denn gerade zu Saisonbeginn gibt es wieder Unfälle und Stürze von Motorradfahrern.

Insgesamt geht die Zahl der getöteten Biker zurück, aber nicht im selben Verhältnis als bei den Autofahrern. Nach wie vor ist das Risiko mit dem Motorrad im Straßenverkehr getötet zu werden sechsmal höher als mit dem Auto. Ein Problem ist nach wie vor die "nicht angepasste Geschwindigkeit". Deshalb soll in Sicherheitstrainings auch auf die Mentalität der Biker eingewirkt werden.

Cheftrainer Manfred Schreiner und seine Trainerkollegen Johannes Bogner, Christoph Breinl, Martin Petri werden mit den Teilnehmern das richtige Bremsen in Gefahrsituationen, das Ausweichen von Hindernissen, sowie das Handling mit dem Zweirad üben. Dazu wird extra ein Handlingparcours aufgebaut.

Davor gibt es erst einmal ein zünftiges Weißwurstfrühstück. In einem Theorieteil wird Manfred Schreiner versuchen, in den Bikern auch den Sicherheitsgedanken zu aktivieren.

Danach geht es dann zum Üben auf den Volksfestplatz. Im Anschluss wird dann im Rahmen einer etwa 90- minütigen Ausfahrt das Fahren in der Gruppe trainiert.

Die zwei Trainings finden jeweils am Samstag, 21. April, und am 23. Juni ab 8 Uhr beim Tüv Süd in Neumarkt statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 40 Euro für Mitglieder/50 Euro für Nichtmitglieder inklusive Versicherung.

Voraussetzung sind eine gültige Fahrerlaubnis, ein verkehrssicheres Motorrad sowie ausreichende Schutzkleidung. Anmelden kann man sich ab jetzt bei Petra Traboulsi: = (09181) 468911, oder beim Tüv in Neumarkt.

Die Kreisverkehrswacht Neumarkt startet bereits am 14. April mit dem ersten Sicherheitstraining für Pkw mit neuem Programm in den Frühling. Vor allem Fahranfänger oder Besitzer neuer Autos mit modernen Assistenzsystemen können auf gesperrtem Gelände die Grenzen des Fahrzeuges kennenlernen. Das Team um Oberfahrlehrer Matthias Otto geht ganz individuell auf jeden Teilnehmer ein.

Zudem besteht die Möglichkeit, ein Elektro-Auto zu testen. Die Unfallprävention zwischen Radfahrer, Motorradfahrer und Autofahrer ist ebenfalls ein großes Thema. Sollte es trotz allem mal zu einem Unfall gekommen sein, wird ihnen mit dem Überschlagsimulator das schnelle und gefahrlose Retten und Aussteigen gezeigt.

Die Kosten betragen 65 Euro, Mittagessen und viel Spaß inklusive. Anmeldung unter (0 91 81) 46 89 10. Alle Termine unter www.kreisverkehrswacht-neumarkt.de

